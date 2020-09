Rareș Bogdan: PNL va lua între 18 și 22 de consilii județene și între 17 și 21 de orașe reședință de județ. Moldova va fi eliberată (VIDEO)

Rareș Bogdan, prim-vicepreședintele PNL, s-a arătat extrem de încrezător cu privire la șansele PNL de a câștiga alegerile locale din 27 septembrie. Bogdan este convins că, pe fondul valului de revoltă anti-PSD, liberalii vor reuși inclusiv să elibereze Moldova, după 30 de ani în care a fost condusă de social-democrați. Europarlamentatul este convins că liberalii vor reuși să înlăture baroni grei ai PSD, precum Marian Oprișan, președintele Consiliului Județean Vrancea, sau Ionel Arsene, șeful CJ Neamț. Rareș Bogdan a mai ținut să sublinieze că administrațiile liberale au schimbat fața orașelor, cu investițiile făcute din fonduri europene, în vreme ce administrațiile PSD nici nu s-au atins de banii europeni. „Vom lua între 18 și 22 de consilii județene și între 17 și 21 de orașe reședință de județ”, a mai afirmat Rareș Bogdan, pentru B1 TV.

„România are preocupările ei și în afara Bucureștiului. Este interesată de schimbare la Constanța, unde va câștiga amiralul Vergil Chițac și eliberăm Constanța după 30 de ani de socialiști. De asemenea, în Moldova se întâmplă un fenomen unic în 30 de ani: Moldova, care era o pată roșie, va fi de data asta pur și simplu sub eliberare și e o efuziune fantastică și un val al schimbării pentru că oamenii.

Îl batem pe Oprișan la el acasă, îl scoatem pe Oprișan din Consiliul Județean. Este un val al disperării oamenilor. După 24 de ani, PNL îl scoate pe Oprișan din Consiliul Județean.

PNL îl scoate pe Ionel Arsene, unul dintre cei mai toxici baroni roșii pe care-i are România. E județul unde au luat 1,3 milioane de euro fonduri europene în patru ani de zile. De la buget au luat sute de milioane, pentru că de acolo se pot fura, iar de la bani europeni nu. Toți banii i-a trimis spre firma cuscrului.

La Alba, Ion Dumitrel, unul dintre cei mai buni președinți de Consiliu Județean din România, a reușit să aducă 550 de milioane de euro. La Cluj, Alin Tișe a adus peste 500 de milioane, la Arad, Ghiță Falcă a adus sute de milioane.

În România, administrațiile liberale au schimbat fața orașelor. Au adus bani europeni și au schimbat fața orașelor la propriu. Noi despre asta vorbim: despre administrații liberale de succes și despre administrațiile sărăciei socialiste.

Socialiștii au fugit de bani (europeni). Brăila, Galați, Vaslui (...)

Vom lua între 18 și 22 de consilii județene și între 17 și 21 de orașe reședință de județ”, a declarat Rareș Bogdan, pentru B1 TV. Dana Budeanu A IZBUCNIT ÎN LACRIMI în direct la TV. ULUITOR, ce s-a întâmplat

