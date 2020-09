Fostul prim-ministru, Emil Boc, a reuşit să câştige pentru a cincea oară alegerile pentru fotoliul de primar al Clujului. Nici de această dată edilul nu a avut emoţii serioase.

Potrivit primului exit poll, Emil Boc a obținut 51.52% din voturile de la alegerile locale 2020 din județul Cluj-Napoca. Următorul clasat a fost reprezentantul USR Plus, Emanuel Ungureanu, pentru care au votat 38.64% dintre clujeni.

Rezultate alegeri locale Cluj-Napoca

Locuitorii județului Cluj și-au ales duminică, 27 septembrie, primarii, consilierii locali, președintele de consiliu județean și consilierii județeni pentru următorii patru ani.

Din rezultatele exit-poll CURS-Avangarde rezultă faptul că Emil Boc este considerat principalul favorit pentru a câștiga un nou mandat la Primăria orașului Cluj-Napoca, după ce la ultimele alegeri acesta a obținut aproape 65% din voturi.

„Am votat cu acea echipă care are viziunea şi proiectele necesare să menţină Clujul pe primul loc, să aducă în continuare investiţii şi locuri de muncă bine plătite la Cluj. Am votat cu acea echipă capabilă să unească, nu să dezbine, am votat cu acea echipă care menţine Clujul în liga campionilor în materie de inovare, cu acea echipă care asigură că în oraş nimeni nu este uitat şi nimeni nu este abandonat, cu acea echipă care modernizează Clujul în toate domeniile prin creşterea calităţii vieţii în educaţie, sănătate, locuri de muncă, mediu, infrastructură, parcuri. Adică, cu acea echipă care fructifică avantajele competitive ale Clujului", a declarat în ziua alegerilor locale 2020 fostul premier, Emil Boc.

Mai departe, Emil Boc vrea să-și ducă la îndeplinire proiectele deja începute, precum trenul metropolitan, metroul sau centura metropolitană, care vor dezvolta foarte mult orașul. Scopul său este să aducă muncipiul la un alt nivel, astfel încât oamenii să fie mai bine plătiți, să aibă unde să stea în confort și să aibă acces la mobilitatea alternativă nepoluantă.

„Fructificând avantajele competitive pe care Clujul le are, vrem trecerea Clujului la nivelul următor, anume apropierea de calitatea vieții din Uniunea Europeană și păstrarea statutului pe care Clujul l-a câștigat. Clujul e, și datorită în primul rând clujenilor, un oraș de referință în România și în Uniunea Europeană. Dar știți că e greu să ajungi în vârf și e și mai greu să te menții acolo. Deci marea problemă e să menținem Clujul acolo unde e în materie de calitatea vieții.

Conceptul de bază de la care pornesc e acela al Clujului metropolitan, pentru a avea și locuri de muncă mai bine plătite, pentru a fi și locuri unde oamenii să locuiască, pentru a avea și acces la mobilitatea alternativă nepoluantă. Proiecte precum trenul metropolitan, metroul sau centura metropolitană sunt proiectele viitorului. Deja toate plecate pe drum, nu sunt povești. Sunt în diferite stadii de realizare, de la proiecte tehnice, până la realizarea unor documentații”, a declarat în urmă cu ceva timp primarul Clujul, Emil Boc, pentru B1 TV.

Emil Boc este pe punctul de a câștiga un nou mandat la Primăria județului Cluj. El este un politician român, din 2005 și până în 2012 a fost președinte al Partidului Democrat, respectiv al Partidului Democrat Liberal, fiind succedat de către Vasile Blaga.

Contracandidatul lui Emil Boc este deputatul Emanuel Ungureanu, candidatul USR-PLUS.

De asemenea, din partea Partidului Social Democrat (PSD) a candidat Valentin Cuibus, șeful al Inspectoratului Școlar Județean.

Totodată, Boc s-a mai duelat de la distanţă cu Avram Fiţiu (PMP), Botond Csoma (UDMR), Paul-Eugen Siserman (ALDE), Dan-Cristian Codrean (Pro România), Simona-Teodora Roşca-Neacşu (AUR), Sorin-Valeriu Naş (Forţa Naţională), Daniela Gîfu (PRM), Radu-Călin Lupaş (PRR), Adela-Dorina Mîrza (Alternativa Dreaptă), Bogdan Gârbovan (Partidul Verde) şi Petru Mândru (PRN).