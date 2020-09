Rezultatele Exit – Poll Avanagarde-Curs la ora 21.00 pe B1 TV (VIDEO)

Bătălia pentru Primăria Generală a Capitalei reprezintă princiapala competiție electorală la orice scrutin de alegeri locale. Evident, ne așteptăm ca de fiecare dată, ca imediat după închiderea urnelor să avem estimările privind rezultatele. Centrul de Sciologie Urbană și Regională Curs, grupul de studii socio – comportamentale Avanagrde și Fundația Biroul de Cercetări Sociale au fost acreditate să facă cercetări la ieșirea de la urne, la alegerile locale 2020.

În această seară, la ora 21.00, B1 TV vă prezintă exit – pollul Avangarde. „Exit-pollul este realizat de CURS și Avangarde, noi întotdeauna realizăm exit – poll-urile împreună. În primul rând cred că duminica aceasta cred ca toți oachii și toată și toată atenția vor fi direcționate în ceea ce privește prezența”, a explicat Vladimir Ionaș, directorul Avangarde.

Prezența la vot este un indidactor cheie. În funcție de acest factor pot avea loc surprize în cadrul unui scrutin, punctează directorul Avangarde, Vladimir Ionaș. „La ora 21.00 noi vom prezenta rezultatele pentru municipiul București și pentru sectoare, municipiul Constanța și municipiul Craiova sunt localitățile în care facem exit- poll”; a precizat el.

Alegătorii pot afla astfel, în direct, pe B1 TV; estimările realizate pe baza unor sondaje făcute la ieșirea de la urne în ceea ce privește Primăria Generală și primăriile de sector.

„În ceea ce privește municipiul București avem aproapte 250 d eoamnei implicați în culegerea de date. Vrem să prezentăm rezultatele și pentru cele 6 sectoare și atunci eșantionul este foarte mare. Cum am obișnuit, în ultimii 12 ani sunt siguri că vom prezenta rezultatele foarte apropiate de cele finale, oferite de BEC când vot termina numărătoarea”, a mai precizat Vladmiri Ionaș, directorul Avangarde.

