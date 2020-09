Robert Negoiță: Chiar dacă există această teamă de acestă pandemiei, interesul oamenilor este destul de ridicat pentru alegerile locale (VIDEO)

Robert Negoiță, candidatul pentru încă un mandat la Primăria Sectorului 3, din partea Partidului Alianţa Pro Bucureşti 2020, a comentat sondajul realizat de Novel Reserch, care îl plasează în competiția elecorală pe Nicușor Dan la doar două puncte procentuale înaintea Gabrielei Firea. Potrivit declarațiilor făcute de acesta în studiol B1 TV, românii sunt interesați de alegerile locale și vor ieși la vot în număr mare, duminică.

"Din ce am simțit eu, chiar dacă există această teamă de acestă pandemiei, interesul oamenilor este destul de ridicat pentru alegerile locale. Când discutăm despre comunitatea nostră, locul de joacă creșă grădiniță școală, spatii verzi, de reabilitare termică, oamenii sunt interesați.

Cred în acest sondaj și în această participare de 50 % pentru că oamenii sunt interesați, conștientizează importanța administrației locale.

O prezență mai mare la vot să o legitimitate mai bună. Cred că este o dovadă de implicare socială. Un cetățean responsabil merge la vot este interesat cine candidează, face evaluare decide pe cine susține și merg la vot. Este un drept pe care noi românii l-am câștigat cu greu", a spus candidatul.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.