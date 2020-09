Robert Negoiță: Este foarte important să ieșim să votăm. Am votat pentru continuitate (VIDEO)

Robert Negoiță, primar al Sectorului 3 și candidat din partea Alianței București 2020 pentru un nou mandat de edil, a votat duminică, la alegerile locale, jurul orei 10.15. La ieșirea de la vot, Negoiță a făcut apel la cetățeni să meargă să-și exercite dreptul constituțional.

”Am venit să votez pentru ca dreptul la vot este esențial. Venim la vot pentru că ne pasă, pentru că suntem responsabili. Am votat pentru continuitate. Consider că este important să fie continuate proiectele importante.

Este foarte important să ieșim să votăm, este un drept pe care l-am câștigat nu ușor. Cred că responsabilitatea trebuie să ne trimită la vot. Iată că nu este aglomerat, se poate veni, se poate vota rapid, cred că durat două sau trei minute de când am venit până când am reușit să votez. Ne dezinfectăm, purtăm mască, eu am venit și cu pix de acasă ca să nu folosesc pixul de aici. Este esențial să venim să ne exprimăm dreptul constituțional pe care îl avem”, a declarat Negoiță.

Acesta a mai precizat că se așteaptă ca românii să iasă în număr mare la vot.

”Eu mă aștept să iasă oamenii în număr mare la vot. Când e vorba de europarlamentare, lucruri pe care oamenii nu le înțeleg foarte bine... dar când e vorba de administrația locală, de învățământ, salubritate, parcuri, spații verzi, locuri de joacă, e normal ca omeniii să fie foarte interesați și săă vină la vot să își exprime dreptul”, a mai spus Robert Negoiță.

