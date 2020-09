Robert Negoiță: Marea rivalitate între PSD și PNL este doar o chestiune de fațadă. Vin la TV și se ceartă și sunt dușmani de moarte (VIDEO)

Robert Negoiță, candidatul la alegerile locale pentru Primăria Sectorului 3, a vorbit joi seară, în timpul emisiunii „Dosar de politician” de pe B1 TV despre situația în care el a a fost suspendat din funcția de primar al respectivului sector, după ce a schimbat partidul. Acesta consideră că rivalitatea dintre PSD și PNL este doar un joc politic de fațadă și nu are nici o legătură cu ceea ce se întâmplă, de fapt, în culise.

"Atât eu cât și viceprimarul, eu am plecat de la PSD, viceprimarul a plecat către PSD, dar am schimbat partidele. Noi am făcut o nouă structură politică, București 2020...La mine , imediat Prefectul s-a sesizat și a emis ordin de suspendare, iar Viceprimarul care este fix în aceiași situație ca și mine, doar că n-a plecat de la PSD, ci către PSD, nu doar că nu o suspendă, dar primește atribuții de primar în locul meu... Marea rivalitate între PSD și PNL este doar o chestiune de fațadă. Și de aceea am plecat din PSD, pentru că se fac multe lucruri pe sub masă și după aia vin la TV și se ceartă și sunt dușmani de moarte. În realitate, iată cum un Prefect, membru PNL, joacă cu PSD"

Robert Negoiță a depus o plângere penală de abuz în serviciu împotriva prefectului Capitalei

Robert Negoiță a depus joi, la Pachetul General, o plângere penală de abuz în serviciu împotriva prefectului Capitalei, Gheorghe Cojanu, pe care îl acuză că l-a suspendat „imediat” din funcția de primar, în timp ce în cazul viceprimarului trecut de la ALDE la PSD procedura a durat „o lună aproximativ”. „O altă întrebare la care ar trebui să răspundă, ce legătură are dumnealui cu mafia retrocedărilor ilegale din Sectorul 3, cărora le face jocul și le urmărește interesele”, a mai spus Robert Negoiță.

„Am venit la Parchetul General pentru că depun o plângere penală împotriva domnului prefect, prefectul Municipiului București. Este o plângere penală de abuz în serviciu. Trebuie să răspundă în fața procurorilor, să le explice de ce pe fix aceeași speță, în fix aceeași instituție, eu, care am plecat de la PSD, mă suspendă imediat, iar doamna viceprimar, care pleacă de la ALDE la PSD, e lăsată până acum. În sfârșit, au suspendat-o zilele trecute. De ce cu o întârziere de o lună aproximativ? Cred că e nevoie ca domnul prefect să răspundă la această întrebare. De ce aceste două unități de măsură?", a declarat Robert Negoiță.

El susține că prefectul Capitalei s-a întrebat, așadar, ce legătură are prefectul Capitalei „cu mafia retrocedărilor ilegale din Sectorul 3, cărora le face jocul și le urmărește interesele”: „De aceea m-au şi suspendat pe mine, de aceea mi-au şi închis biroul, să nu mai am acces la calculator să urmăresc procesele, să urmăresc înfăţişările, termenele şi toate cele”.