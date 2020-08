Robert Negoiță: Pentru prima dată de când sunt eu la Sectorul 3, am văzut că au fost vandalizate corturile de campanie de la toate partidele. Au venit pregătiți cu cuțite, cu măști (VIDEO)

Robert Negoiță, edil al Sectorului 3 și candidat din partea Alianței Pro București 2020 pentru un nou mandat de primar, a declarat miercuri seara, în studoiul B1 TV, că pentru prima dată când se află în cursa electorală a avut parte de incidente. Negoiță a spus că în Sectorul 3 au fost vandalizate corturi de campanie, de la candidați provenind de la toate partidele.

„Pentru prima dată de când sunt eu la Sectorul 3, am văzut că au fost vandalizate corturile. Până acum nu am avut problema asta. (...) Avem nevoie de normalitate și respect reciproc. Sectorul 3 e cea mai supravegheată zonă din România, îi vedem pe camere, au venit pregătiți cu cuțite, cu măști. Nu vreau să speculez deloc. Evident că am dat imaginile Poliției. Aici este o chestiune penală, este vandalism, distrugere, acte care sunt condamnate în Codul Penal. Să sperăm că se va face lumină și vom afla cine sunt acei indivizi, care cred au vandalizat corturi de la toate partidele. Cu asta generezi un sentiment de insecuritate”, a declarat Negoiță.

În contextul alegerilor locale de pe 27 septembrie, Negoiță a vorbit și despre situația din alte sectoare ale Capitalei, precizând că există zone care au rămas încremenite în timp.

”În ultimii patru ani, am trăit oarece dezamăgire în sensul în care, acum patru ani eram foarte hotărâți că o să învățăm unii de la alții și o să încercăm să schimbăm în bine Bucureștiul. Chiar am trecut recent pe niște străzi din Sectorul 6 și Sectorul 2. E încremenit în timp, arată ca acum 25-30 de ani, e ca în Lumea a treia”, este de părere edilul Sectorului 3.

Întrebat cum vede formula pe care PSD o propune pentru Consiliul General al Municipiului București, din care fac parte nume precum Petre Roman, Anghel Iordănescu, Elisabeta Lipă sau Monica Davidescu, Robert Negoiță a precizat: "Fiecare își face propria strategie. Îmi este foarte dificil să comentez ce au vrut să transmită prin această listă a Consiliului General. Are aspecte bune și rele. Are aspecte bune, în sensul în care vii cu niște candidați cunoscuți, cărora le este mai ușor să fie credibili și care pot să apere o anumită echipă, pentru că au o vizibilitate mult mai mare, dar cred că se pierde la firul ierbii. Îmi este foarte greu să cred că domnul Petre Roman se poaate implica în viața activă în oraș. (...) La Sectorul 3, media de vârstă a echipei este undeva la 40 de ani. Este un lucru foarte important. Primăria înseamnă o chestiune de muncă".

