Robert Sighiartău: PNL a ajuns de la 7 la 17 consilii județene. În Vrancea s-a dus lupta 4 ani. Marian Oprișan i-a ținut pe oameni în sărăcie (VIDEO)

Secretarul General al PNL, deputatul Robert Sighiartău, a vorbit luni seară, pentru B1 TV, despre lupta dusă de PNL pentru a învinge PSD în mai multe județe și despre ce înseamnă victoria în alegerile locale pentru liberali. Sighiartău s-a referit în mod special la județele Constanța și Vrancea, care erau conduse de social-democrați de peste 20 de ani.

Robert Sighiartău a precizat că PNL a ajuns de la șapte la 17 consilii județene, una dintre cele mai importante victorii liberale fiind la Constanța. Acesta a mai spus că și în Vaslui liberalii au fost pe punctul de a câștiga, diferența de voturi fiind de doar două puncte procentuale. El a dat de înțeles că acolo procesul electoral a fost fraudat pentru ca PSD să rămână la conducere.

„La Costanța e o victorie extraordinară să reușim, după zeci de ani, să cucerim Constanța și să le dăm oamenilor de acolo o administrație liberală, care să dezvolte județul cu potențial extraordinar. La municipiu, mulțumim lui Dumnezeu, Chițac a reușit să câștige, deși a fost complicat, pentru că acolo a avut de luptat nu doar împotriva candidatului PSD, dar și împotriva altui candidat care, din păcate, a atacat mai mult candidatul nostru.

Avem foarte multe victorii. Gândiți-vă că PNL a început de la 7 consilii județene și am ajuns la 17. Ce nu se vede este că inclusiv la Vaslui era să câștigăm. Au fost doar două procente diferență. Nu mai spun că acolo sunt foarte multe voturi nule și știți metodele PSD-iste de furt a votului. Am pierdut la limită la Tulcea, unde am câștigat municipiul.

Deci e o victorie a PNL. Se vede foarte clar că oamenii au înțeles că PSD nu a reușit să facă absolut nimic pentru comunitățile lor, acolo unde au condus. Dacă puneți harta (conducerilor PSD în județe) suprapusă cu harta indicatorilor economici, inclusiv a veniturilor pe cap de locuitor, o să vedeți că lucrurile sunt de aceeași culoare”, a mai declarat Rober Sighiartău, pentru B1 TV.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.ULTIMA ORĂ! Nicușor Dan îşi începe mandatul în FORȚĂ! Iată primii doi oameni pe care-i DĂ AFARĂ!