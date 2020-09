Scandal într-un dispensar din Argeș. Doctorița și fratele primarului, acuzați că eliberează adeverințe false pentru urna mobilă (VIDEO)

Mai multe persoane s-au încăierat, sâmbătă seară, într-un dispensar din Bârla, județul Argeș. Motivul scandalului a fost că medicul de familie, împreună cu fratele primarului ar fi eliberat adeverințe medicale pentru punerea la dispoziție a urnei mobile unor persoane care nu ar fi avut nevoie de aceasta.

Cotracandidatul primarului în funcție, alături de alte câteva persoane au dat buzna în cabinet, cu câteva ore înainte de începerea alegerilor, iar de la acuzații până la bătaie nu a mai fost decât un pas. Se pare că contracandidații ar fi luat adeverințele de pe biroul doctoriței și le-ar fi înmânat altor persoane, aflate în curtea dispensarului.

"În urma unor informații primite de la anumiți locuitori din satele Urluieni și Mândra, ni s-a adus la cunoștință faptul că în dispensarul din satul Urluieni, dna. Dr. Ghițulescu Rodica(consilier PNL), împreună cu fratele domnului primar (Voicu Liviu), directorul școlii Bârla(Răceanu Adrian-consilier local și candidat pe lista PNL) și Barbu Viorel(șofer microbuz școlar), eliberează adeverințe medicale(în jur de 100), fără a consulta pacienții și fără a fi prezenți aparținătorii familiilor. Aceste adeverințe urmau să fie folosite pentru urna mobilă", este mesajul postat pe Facebook de farmacistă care a surprins scandalul.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.