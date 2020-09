Scene halucinante în Timiș. Doi contracandidați s-au bătut pe străzile comunei, imediat după alegerile locale (VIDEO)

Locuitorii unei comune din județul Timiș au avut parte de scene șocante, imediat după alegeri. Candidații la Primăria Variaș s-au luat la bătaie după o urmărie ca în filme. Totul s-a petrecut pe străzile din comună, iar imaginile au fost surprinse de camerele de supraveghere.

Conflictul a pornit imediat după încheirerea scrutinului, după ce simpatizanții Pro România au ieșit în stradă, pentru a sărbători victoria favoritului lor, Nicolae Birău. Ajunși în fața contracandidatului de la USR, aceștia au început să calxoneze și să adrese injurii, iar în casă se aflau mama și copiii candidatului USR.

Acestea l-au sunt, spunându-i că se simt în pericol, iar candidatul USR, cel ce a pierdut alegerile în fața candidatului de la Pro România a venit imediat acasă, împreună cu soția, moment în care, după cum susține el, ar fi fost scuipat și înjurat de către simpatizanții celui de la Pro România.

Mai mult decât atât, candidatul de la USR susține că ar fi fost chiar bătut de către contracandidatul său, cel care și-a și adjudecat fotoliul de primat în localitate Variaș, din județul Timiș. Totodată, el susține că ar fi fost trântit la pământ, iar când s-ar fi ridicat și ar fi vrut să îl ia la rost pe candidatul Pro România, acesta s-ar fi baricadat în propria mașină.

