Schimb intens de replici pe B1 TV, între Nicușor Dan și Dan Cristian Popescu. Discuția a pornit de la construcțiile ridicate în parcurile Capitalei (VIDEO)

Dan Cristian Popescu, candidatul PSD la Primăria Sectorului 2, susține că „de multe ori” constructorii care ridică imobile în parcurile Capitalei „sunt favorizați de primarii în funcție”. Viceprimarul a vorbit despre o astfel de situație în Parcul Tei, context în care a intrat într-un schimb de replici cu Nicușor Dan. Momentul s-a petrecut în direct pe B1 TV, marți seară, la „Dosar de politician” cu Silviu Mănăstire.

