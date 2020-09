Secretarul general al PNL, deputatul Robert Sighiartău, îi îndeamnă pe oameni să iasă la vot, dându-le asigurări că pot vota în siguranţă şi că riscul de infectare cu noul coronavirus "este aproape de zero".





Secretarul general al PNL, deputatul Robert Sighiartău, dă asigurări că alegerile lcoale de duminică, 27 septembrie 2020, sunt bine organizate și că riscul infectării cu noul coronavirus la urne este aproape nul.

"Vreau să felicit instituţiile statului care au organizat alegerile, riscul de infectare este aproape de zero. Sunt foarte bine organizate secţiile, există dezinfectanţi, există distanţă. S-a mărit numărul de secţii, la fel spaţiile sunt mult mai mari, deci din acest punct de vedere chiar vreau să îi asigur pe cetăţeni că pot vota în siguranţă şi că sunt în siguranţă în momentul în care participă la acest proces de vot. De asemenea, îi îndemn să vină la vot, pentru că alegerile locale sunt extrem de importante pentru viitorul comunităţilor şi al familiilor lor şi este important să venim într-un număr cât mai mare la aceste alegeri, pentru ca primarul care va ieşi să aibă legitimitate şi să poată face lucruri bune pentru cetăţenii lui", a declarat, pentru Agerpres, Robert Sighiartău, la ieşirea din secţia de votare din municipiul Bistriţa la care a fost arondat.







Secretarul general al PNL a votat la secţia nr. 26 din municipiul Bistriţa "pentru un model de administraţie european, bazat pe dezvoltare, pe investiţii".



"Am votat pentru schimbare, am votat pentru un model de administraţie european, bazat pe dezvoltare, pe investiţii, pe creşterea calităţii vieţii. Am votat pentru ca şi judeţul Bistriţa-Năsăud şi municipiul Bistriţa să intre în acest tren al dezvoltării în care se află deja alte judeţe din Ardeal şi alte municipii reşedinţă de judeţ. Am votat şi pentru un parteneriat solid al administraţiilor locale şi judeţene cu Guvernul României", a mai declarat Sighiartău.



Până la ora 9.00 au votat 4,31% dintre alegători, adică și-au exprimat opțiunea electorală 789.481 de cetățeni.

Județe cu cea mai mare prezență la vot: Teleorman (6,71%), Olt (6,61%), Giurgiu (6,58%).

Județe cu cea mai scăzută prezență la vot: Bistrița-Năsăud (3,26%), Covasna (2,69%), Harghita (2,58%).

În municipiul București, prezența la vot, la ora 9.00, este de 3,61%, o prezență aproape dublă față de precedentele alegeri locale.

La alegerile locale din 2016, datele pentru primele două ore ale procesului de votare erau următoarele: 4,29% - prezență la vot la nivel național, 2,3% - prezență la vot în Capitală.

Județele fruntașe erau atunci Teleorman, Olt, Călăraşi, Giurgiu cu o prezenţă de peste 7% din numărul de cetățeni cu drept de vot. Județele codașe erau Harghita, Cluj și Covasna cu o prezență de aproximativ 3%.