Șeful Autorității Electorale Permanente, despre procesul de votare: Cetățeanul trebuie să își dea masca jos timp de câteva secunde pentru identificare (VIDEO)

Președintele Autorităţii Electorale Permanente (AEP), Constantin-Florin Mituleţu-Buică, a declarat, sâmbătă, în cadrul Știrilor B1 TV, prezentate Andreea Moraru, că oamenii trebuie să își dea masca jos în secțiile de votare, timp de câteva secunde, pentru identificare.

Constantin-Florin Mituleţu-Buică a afirmat că transmiterea virusului este aproape de zero în secțiile de votare dacă toți cei prezenți în spațiul închis poartă mască și se dezinfectează.

”Portul măștii de către ambele persoane care intră în contact în procesul electoral, adică dacă cetățeanul poartă mască și se dezinfectează, membrul secției de votare, personalul secției de votare, dacă poartă mască și se dezinfectează, transmiterea virusului este aproape de zero”, a spus el.

Cu toate acestea, cetățeanul trebuie să își dea masca jos timp de câteva secunde pentru identificare, iar acest procedeu este obligatoriu.

”Odată la operatorul de calculator care verifică cetățeanul în sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și prevenirea votului legal, cât și la președintele secției de votare ori la persoana din cadrul secției de votare care este desemnată să efectueze această operațiune. Obligația este de purtare a măștii pe întreg procesul electoral, cu această excepție de identificare, cât să fim siguri că nu va exista o vulnerabilitate la finalizarea procesului electoral și contestații cu privire la identitatea cetățenilor”, a spus șeful AEP.

