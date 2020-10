Şeful Biroului Permise din Iaşi, prins băut la volan: ' Nu credeam că de la trei sticle de cidru voi fi afectat' (VIDEO)

Șeful de la Permise Auto Iași a fost reținut de colegii de la Rutieră, după o urmărire ca-n filme. Fără să mai ţină cont de exemplu pe care ar trebui să îl ofere şoferilor, şeful de la Pemise a plecat băut şi în mare în viteză de la o terasă.

„Domn Zacornea, tot cu băutura, domn Zacornea? Bună seara!”

Vasile Zacornea, şeful Serviciului de Înmatriculări şi Permise Auto Iaşi, căci despre el este vorba, a uitat de conduita poliţitului aşa că, s-a urcat băut la volan. Raul Neneştean, instructor auto şi consilier în cadrul primăriei din comuna Ciurea, l-ar fi zărit pe comisar din Iaşi la o terasă, după care l-a văzut cum se urcă la volan. Aşa că a sunat la 112.

Până la intervenţia poliştilor, Neneştean l-a urmărit singur pe Zacornea, convins că acesta din urmă era aproape de a produce „un accident rutier" în comună.

Până la urmă, şeful de la permise a fost oprit de colegii de la Rutieră. Aceştia l-au pus să sufle în fiolă, iar rezultatul alcoolemiei a fost de 0,11, potrivit presei locale. Acesta spune, însă, că a băut doar cidru.

„Aşa este la noi! Nu am nimic de ascuns, la terasă am băut cidru, nu alcool. Nu credeam că de la trei sticle de cidru, voi fi afectat, nici prin cap nu mi-a trecut.", a declarat Vasile Zacornea pentru presa locală.

De partea cealaltă însă, Raul Neneşteanu, instructorul auto care l-a urmărit pe Şeful Serviciului de Înmatriculătri până la sosirea poliţiştilor, spune că acesta abia se mai ţinea pe picioare când a coborât din maşină. Ba mai mult, era la câţiva paşi de a provoca o tragedie, deci nici vorbă ca acesta să fi consumat doar cidru.

„Cand m-am uitat, l-am văzut pe domnul Zacornea la terasă. Era cu un păhărel în mână, deci nu cidru, nici într -un caz. Nu știu ce era, vodkă, vin, nu știu ce era, da sigur cu un păhărel alb, de culoare albă, nu era suc, garantat.

Nu va mai spun că pe Splai a mers cu 100 la oră cu mașină. În podul Roș, aproape de trecerea de pietoni era să clace doi oameni pe trecerea de pietoni. Noroc că s-au oprit aia, noroc că s-au oprit aia că dacă nu îi călca, dădea peste ei. După aceea s-a dus glonț în trombă, a demarat”, spune Răul Nemesteanu, instructor auto.

În urma acestui incident, Şeful Serviciului de Înmatriculări şi Permise Auto s-a ales doar cu o sancţiune contravenţională.

