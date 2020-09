Articol susținut de PMP Călărași.

B1.RO: Unul dintre obiectivele din programul PMP Călărași anunțat de dvs este stoparea scurgerilor de bani din bugetul local către proiecte păguboase. Cum a fost posibil acest lucru în timpul actualei administrații și cum vă propuneți să rezolvați această problemă?

Simona-Maria Vlădica, președinte PMP Călărași și candidat la funcția de președinte al Consiliului Județean: Așa cum am spus și cum bine punctati si dvs., prioritatea zero pentru mine este stoparea scurgerilor de bani publici!

Obiectivul meu prioritar, ca Președinte al Consiliului Județean Călărași, este, intr-adevar, oprirea risipei nejustificate și abuzive a banului public ce pleacă de ani buni din bugetul Consiliului Județean Călărași către proiecte păguboase ori realizate în defavoarea cetățenilor, supraevaluate prin contracte cu un preț mult peste valoarea lucrărilor/serviciilor prestate.

Toate proiectele pe care le-am gândit în programul meu politic sunt extrem de importante pentru dezvoltarea acestui județ. Aceste proiecte au fost structurate pe capitole: locuri de muncă, proiecte sociale, dezvoltare prin bani europeni, sănătate, educație, sport, agricultură, drumuri județene, transport, administrație publică și turism.

PMP are chiar un proiect naţional privind transparenţa în administraţie. Așadar, soluția ar fi să vedem afişate pe site, public, toate contractele şi toate facturile. Ca să ştim şi noi cine are contract cu Consiliul Judeţean şi cine o duce bine din banul public și să oprim acest lucru.

Însă, tot prioritate zero pentru mine este cetățeanul ce locuiește în acest județ. Prioritara este fiecare problemă cu care se confruntă oamenii. Prioritate zero este și dezinsecția locuințelor sociale din Călărași invadate de gândaci. Avem acolo copilași mușcați de gândaci. Avem bolnavi care sunt năpădiți de sute de gândaci zilnic deși la ei în locuințe este curat.

Sunt multe prioritati zero, vă rog să mă credeți. Sunt multe deoarece pentru foștii conducători de la PSD și PNL, nimic din ce a însemnat creșterea calității vieții locuitorilor acestui județ, nu a reprezentat niciodată nicio prioritate.

B1.RO: Una dintre cele mai mari probleme pe care locuitorii județului Călărași au indicat-o în ultimul timp în spațiul public este lipsa locuințelor pentru tineri, având în vedere numărul redus de blocuri ANL construite la nivelul județului. Ce soluții are PMP pentru această problemă.

Simona-Maria Vlădica (PMP): În programul meu politic, am gândit și proiecte sociale. Astfel, PMP propune să construim locuințe sociale și ANL în orașul Călărași (200 de locuințe ANL și 300 de locuințe sociale) și în Oltenița (100 de locuințe ANL și 100 de locuințe sociale); De asemenea, tot in această categorie intra si sprijinul financiar pe care imi doresc sa-l oferim mamelor care au născut 3 sau mai mulți copii.

B1.RO: În ceea ce privește programul economic al PMP Călărași unul dintre punctele principale este crearea unui “parc tehnologic” la nivelul județului. În ce ar consta acesta și cum ar îmbunătăți economia locală și viața localnicilor?

Simona-Maria Vlădica (PMP): Într-adevar în programul politic am gândit un proiect prin care să asigurăm o infrastructură necesară pentru antreprenorii călărășeni care doresc să înceapă o afacere aici, în județ: parc tehnologic în Municipiul Călărași și în Oltenița; Un parc tehnologic înseamnă multe locuri de muncă în: spații de birouri dotate cu tot ce e nevoie, depozite frigorifice pentru legume și fructe, țesătorii, fabrici de procesare a diferitelor produse, microfabrici, etc.; sprijinim afacerile locale prin taxe mai mici pentru antreprenorii călărășeni în primii 2 ani. Sunt multi tineri care au idei si care ar dori sa le puna in practica, insa nu au acel ajutor atat de necesar plecarii pe acest drum al antreprenoriatului. In acest sens, consider ca autoritatile statului au si obligatii, nu doar drepturi. Asa ca echipa PMP isi doreste sa ii ajute pe acesti oameni punandu-le la dispozitie toata infrastructura necesara dezvoltarii propriei lor afaceri.

Totodată, dorim să atragem investitori mari în județul Călărași, în vederea construirii de fabrici, acest lucru asigurând locuri de muncă pe termen lung și taxe/impozite ce vor ajunge la bugetul local și să facem investiții pentru relansarea industriei locale și asigurăm locuri de muncă mai bine plătite pentru călărășenii care vor să muncească în acest județ. Ca si strategie de atragere a investitorilor, va voi spune ca inainte de toate va trebui sa le acordam respect acestor investitori, autoritatile sa nu le mai puna pierdici in dezvoltarea afacerilor lor si sa nu le mai ceara spaga pentru a li se da voie sa creeze locuri de munca si sa devzolte economia locala. Este absurd sa ceri spaga celor care vin sa te ajute!

De asemenea ne dorim să accesăm bani europeni pentru microfabrici de reciclare ecologică a gunoaielor (zona Călărași, zona Oltenița, Budești, Lehliu-Gară, etc.) care să asigure valorificarea energetică a resturilor menajere pentru a avea astfel combustibil pentru apă caldă/căldură.

PMP sustine producătorii autohtoni, aceștia trebuie să își vândă marfa în comunitățile din care fac parte, inclusiv prin înființarea de piețe ori reabilitarea celor existente.

B1.RO: Care sunt soluțiile pe care PMP le are în vedere pentru reconstrucția satelor din județul Călărași și pentru crearea de oportunități economice în zonele rurale?

Simona-Maria Vlădica (PMP): Partidul Mișcarea Populară propune să revigorăm satele prin crearea unui program ce va facilita concesionarea către cei care doresc să muncească dar nu au pământul necesar, a cel puțin 5 ha de teren. Terenul poate fi acordat din disponibilul la nivel local al comisiilor de fond funciar ori din disponibilul de la comisia de fond funciar județean. Eșuarea programului national ”Tânărul Fermier 2020” ne obligă la găsirea unor soluții viabile pentru călărășeni la nivel local.



B1.RO: Liviu Coman, candidatul susţinut de PMP pentru Primăria municipiului Călăraşi, a atras atenția că administrația din municipiu și din județ este plină de angajați veniți pe pile sau pe criterii politice. Cum vă propuneți să reprofesionalizați administrația?

Simona-Maria Vlădica (PMP): O reformă la nivelul administrației din Primăria Călărași este un proces delicat. Întâi de toate, trebuie făcută o analiză de costuri, apoi de eficiență a funcționarilor, pe care îi dorim cât mai profesionalizați în zonele în care activează. Desigur, îmi doesc o acelerare a digitalizării și transparentizare a serviciilor publice. Vom vedea cum vom proceda exact în situații în care, la o structură oarecare, să spunem ”Urbanism” doar ca exemplu, se află angajați ingineri mecanici sau cofetari. Trebuie să eficientizăm și să reorganizăm administrația locală pe bază de meritocrație și competență profesională.

B1.RO: Ce măsuri concrete veți lua pentru a susține mediul de afaceri, în cazul în care PMP va câștiga conducerea Primăriei Municipiului Călărași?

Simona-Maria Vlădica (PMP): Pentru investițiile pe care ni le propunem, în special construirea Portului de agrement Călărași, sunt posibile mai multe variante de finanțare, inclusiv concesionarea activităților portuare, după modelul bacului de la Chiciu, cu obligația realizării investițiilor de rigoare. Deci, implicarea mediului de afaceri (poate local) în acest demers pe care îl dorim etalon, fanion al modernizării mun. Călărași și integrării lui în sectorul european al serviciilor de turism în zonele Dunării și Deltei Dunării. Dar, trebuie subliniat din nou, important este să îți propui, căci banii există cumva, ei trebuie doar puși să lucreze pentru a produce un plus de confort călărășenilor, care merită de mult un astfel de port de ambarcațiuni ușoare.

Ne dorim implicarea tuturor în viața comunității, în ridicarea mun. Călărași din condiția de prăfuit oraș de provincie. Vom găsi formule să implicăm pe toți cei bine intenționați, utilizând pârghiile fiscale, investiționale pe care ni le pune legea la dispoziție spre a face mai ușoară viața tuturor, propunându-mi o mult mai facilă interacțiune a mediului de afaceri cu administrația locală Aici trebuie să punctez din nou: ce au făcut retailerii în diferite zone ale mun. Călărași în ultimii ani sunt singurele progrese pe care le remarcăm, căci dacă am exclude aceste zone comerciale, am remarca imediat încremenirea în care am rămas în ultimii ani. Din păcate, administrația locală nu a făcut nimic, așa încât cei care au civilizat zonele în care și-au stabilit locații sunt Kaufland, Catex, Penny, acum Dedeman. Din păcate, administrația locală pare să fi finalizat doar de 1 km de stradă și trotuare (blvd. Titulescu), dar și asta cu 15 mil. de euro pe care îi vom plăti cu începere de la anul, când vor deveni scadente ratele la împrumuturi.