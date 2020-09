Sociologul Gelu Duminică, despre prezența la vot: Mă întreb dacă vom ajunge la 42%. Am văzut foarte mulți tineri, însă foarte puțini față de ceea ce ar trebui

Sociologul Gelu Duminică a vorbit duminică, într-o intervenție telefonică pe B1 TV, despre prezența la vot. Aceasta a afirmat că ceea ce se întâmplă la alegerile locale, în modul de față, era absolut previzibil și că sondajele care anunțau prezența de peste 50% erau nerealiste.

"Previzibil, în discuții cu câțiva am dat și ce cred, uitându-mă pe cifre și pe trenduri. Absolut previzibil. Ceea ce se întâmplă in momentul de față, nimic nou sub soare. Eu am pariat pe un maxim 42, pe cifre, acum mă întreb dacă vom ajunge la 42. Cifrele pe care le citeam in sondaje ale cu 50 % plus, mi se păreau de domeniul science-fiction. O creștere față de ce s-a întâmplat în 2016, însă noi ne raportam la cea fost mai rău. 2016 a fost cea mai slabă prezență pe care Bucureștiul a avut-o vreodată. La un oraș de 2 milioane de locutori, dar cu puțin peste 250.000 de voturi. Acum nu va fi cu mult diferit. Nu va fi cu mult schimbat anul asta. Tare mi-e că diferența va fi mult mai mare decât ce am văzut in sondaje. Am văzut foarte mulți tineri, cea ce m-a bucurat, însă foarte puțini față de ceea ce ar trebui și ce am văzut ca mișcare socială în ultimii 3 ani", a explicat sociologul.

Prezența la vot pentru alegerile locale de duminică, 27 septembrie 2020

Peste 23 % dintre românii cu drept de vot s-au prezentat la urne până la ora 14.00, din cei aproape aproape 19 milioane de români care sunt aşteptaţi, dumnică, să voteze la alegerile locale. Cetățenii cu drept de vot își vor alege primarii, președinții de consilii județene, dar și pe cei care vor face parte, timp de patru ani, din consiliile locale și județene. Secțiile de votare s-au deschis la ora 7.00, iar românii vor putea să-și exprime opțiunea electorală până la ora 21.00.

Prezența la vot, la nivel național, până la ora 14.00, este de 23,71%. În primele șapte ore de la deschiderea urnelor, s-au prezentat la vot 4.338.179 de alegători.

Județe cu cea mai mare prezență la vot: Olt (31,11%), Teleorman (30,87%), Giurgiu (30,55%)

Județe cu cea mai scăzută prezență la vot: Iași (19,77%), Vaslui (19,67%), Covasna (19,16%).

În București, până la ora 14.00 s-au prezentat la urne, 18,41% dintre alegători, aceasta fiind în continuare cea mai scăzută prezență la vot din țară.

De la deschiderea urnelor și până la ora 14.00, au votat prin intermediul urnei mobile 19.013 de alegători.

În ceea ce privește diferența dintre rural și urban, în primele șapte ore ale zilei alegerilor, s-au prezentat la vot 2.326.602 de locuitori din mediul rural, față de 2.011.577 de persoane care locuiesc în mediul rural.

La precedentele alegeri locale, cele din 2016, până la ora 14.00 votaseră peste 4,5 milioane de alegători, prezența la vot fiind atunci de 24,84%, la nivel național.

Județele cu cele mai multe voturi exprimate până la ora 14.00 erau atunci Olt, Teleorman și Giurgiu, cu o prezență la vot de peste 32%.

Cea mai scăzută prezență în primele șapte ore de votare a fost înregistrată, la scrutinul din 2016, în județele Cluj, Covasna, Sibiu și Timiș.

În Capitală, la fel ca acum, și în urmă cu patru ani, la ora 14.00, era raportată cea mai slabă prezență la vot, adică16,15%.