În mandatul primarului liberal Dumitru Boroș, Bârladul a beneficiar de multe proiecte datorită investițiilor atrase în zonă. Între acestea se numără, perdeaua forestieră din cartierul ‘Mihai Eminescu’, realizarea Parcului Mihai Eminescu sau refacerea Bazei de Agrement ‘Prodana’.

La final de mandat, primarul Boroș a prezentat câteva dintre investițiile care s-au făcut în oraș. O parte dintre acestea vor continua și în mandatul 2020-2024, pentru care Dumitru Boroș candidează din partea PNL.

“Aici avem un alinimant de protecție pentru cartierul ‘Mihai Eminescu’. Este un lucru foarte bun și în ceea ce privește calitatea aerului din Bârlad. Această lucrare este extinsă pe mai multe străzi de la periferia orașului”, spune primarul Dumitru Boroș.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.NEWS ALERT! Fanii lui au primit vestea ca pe un mare ŞOC! A MURIT din cauza noului CORONAVIRUS