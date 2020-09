Târgoviște: Cristian Stan a fost reales cu peste 65%

PSD are majoritate în județul Dâmbovița, după ce a obținut 63 de primării din 89. Cristian Stan a fost reales la primăria Târgoviștei cu peste 65%. Totodată, social-democrații au obținut peste 50% pentru Consiliul Local Municipal.

„Este cel mai bun rezultat înregistrat de PSD Târgovişte. Am obţinut peste 65% din voturi pentru primar şi peste 50% pentru Consiliul Local Municipal. Asta înseamnă că vom avea din nou majoritatea în Consiliul Local, vom avea cadrul necesar pentru a continua proiectele pentru Târgovişte. Scorul pe care l-a înregistrat PNL este unul de 16-17% (...) Le mulţumesc târgoviştenilor. Este o noapte frumoasă pentru PSD. Îl felicit pe Corneliu Ştefan pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Dâmboviţa. Este cel mai tânăr preşedinte de Consiliu Judeţean pe care l-a avut Dâmboviţa. Corneliu Ştefan a avut de dus o luptă cu adversari lipsiţi de scrupule”, a declarat, în cadrul unei conferinţe de presă, primarul reales, Cristian Stan, scrie Adevărul.

De asemenea, Corneliu Ştefan le-a mulțumit oamenilor pentru încrederea acordată.

„Le mulţumesc dâmboviţenilor pentru încrederea acordată. Le mulţumesc şi colegilor mei. Voi fi alături de toţi dâmboviţenii, de toate proiectele pe care le-am propus pentru dezvoltarea judeţului. Am avut cea mai curată campanie electorală. A fost o campanie electorală bazată pe proiecte. Nu am cedat presiunilor. Nu am făcut alianţe obscure. Am făcut alianţă doar cu dâmboviţenii”, a spus preşedintele al Consiliului Judeţean Dâmboviţa.