Traian Băsescu, despre o posibilă retragere a sa din cursa pentru Primăria Capitalei: E o prostie

Traian Băsescu, candidatul PMP la funcția de primar al Capitalei, a declarat din nou că nu se va retrage din cursa electorală pentru ca voturile pe care le-ar primi să se îndrepte către Nicușor Dan, candidat susținut de PNL și USR-PLUS. Fostul președinte al României a declarat duminică seară, cu exact o săptămână înainte de deznodământul alegerilor locale, că, în opinia sa, dacă Nicușor Dan va câștiga Primăria Capitalei, acesta va obține o victorie la limită.

Traian Băsescu anunță că nu își va retrage candidatura pentru funcția de primar al Capitalei

”În ceea ce privește zvonurile că în ultima clipă Băsescu se va retrage - e o prostie. În primul rând, voturile nu le ai în traistă și nu sunt proprietatea ta, votul e o chestiune democratică pe care oamenii îl acordă unui candidat sau nu. Nu poți să-i spui «de mâine te duci și votezi dincolo». Oamenii nu sunt niște mașinării execută ordine cum apeși pe buton. În al doilea rând, multe am făcut sau n-am făcut în cariera mea politică, dar niciodată nici nu am cumpărat, nici nu am vândut voturi, nici nu am făcut înțelegeri pentru voturi pentru mine de la electorat sau pentru voturi sau pentru alții. Nu o să o fac acum pentru nimic în lume”, a declarat Traian Băsescu, duminică seară, la România TV.

Băsescu: Eu nu spun că Nicușor Dan nu va câștiga, dar va câștiga pe muchie

Întrebat dacă nu există posibilitatea ca în cazul în care Nicușor Dan va pierde alegerile să apară voci care să susțină că acest eșec are legătură cu intrarea lui Traian Băsescu în cursa electorală, candidatul PMP a răspuns: „Bun, și cine să intre? Trebuia să punem portarul și să spunem că avem și noi candidat? (...) Dacă ei (USR și PNL – n.r.) nu au pus interesul Dreptei mai presus de interesele lor de ce le-aș pune eu? Cei care cu șapte zile înainte de încheierea termenului de depunere a listelor care l-au anunțat pe președintele partidului, pe Tomac, că nu mai intră și PMP în alianță, au fost Ludovic Orban cu Barna, deci ei au știut ce fac”.

”Eu nu spun că Nicușor Dan nu va câștiga, dar va câștiga pe muchie, cu risc mare, dacă va câștiga, și cu șanse să piardă”, a mai spus Traian Băsescu.