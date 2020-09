Traian Băsescu: Nicușor Dan ar fi un excepțional inspector la disciplina în construcții. Într-adevăr, are cea mai mare susținere politică, dar ăsta e argument pentru alegerile parlamentare (VIDEO)

Traian Băsescu, candidat al PMP pentru funcția de primar general al Capitalei, a declarat luni, într-o intervenție în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, că la alegerile locale votul nu ar trebui să țină cont de criterii politice. ”Dacă bucureștenii se vor păcăli să voteze pe criterii politice, vor avea încă patru ani politică”, a spus fostul șef al statului, referindu-se la candidata PSD, Gabriela Firea. Băsescu a mai spus că și-ar dori să îl învingă pe Nicușor Dan în competiția electorală, însă nu ar vrea ca Firea să obțină încă un mandat de pprimar al Bucureștiului. În acest context, fostul președinte a afirmat despre candidatul susținut de PNL și USR-PLUS că ”ar fi un excepțional inspector pentru disciplina în construcții”.

Traian Băsescu: Nicușor Dan ar fi un excepțional angajat la disciplina în construcții, un inspector!

”Într-adevăr, Nicușor Dan are cea mai mare susținere politică și dacă bucureștenii se vor păcăli să voteze pe criterii politice, vor avea încă patru ani politică. Au votat o dată cu Firea politică și au avut politică. Eu, când am fost primar, am fost susținut de un partid care avea 4%. Au votat un administrator care a lăsat ceva în urmă. Spuneți că are susținere politică. Ăsta nu e un argument pentru un primar, e argument pentru alegerile parlamentare. Parlamentul este despre politică, iar alegerile locale sunt despre a face, a construi, a dezvolta, a moderniza. Dacă bucureșteni vor vrea politică, vor avea politică încă patru ani”, a spus Traian Băsescu.

Întrebat de europarlamentarul PNL Rareș Bogdan, prezent în studoiul B1 TV dacă este de acord că ”Nicușor Dan este un om care a fost preocupat de ce se întâmplă în zona urbanismului deșănțat, a arhitecturii de manea, a sistematizării, a chestiunilor legate de tarfic”, candidatul PMP a răspuns: ”Da, a fost interesat de astea. Am înțeles că cea mai mare parte a timpului și-o petrece pe holurile tribunalului, a fost preocupat de procese, nu de problema urbanismului. (...) Văd că vreți să scoateți de la mine laude pentru Nicușor. Nicușor Dan ar fi un excepțional inspector la disciplina în construcții. Ar fi foarte exigent, ar avea numai procese, ar pierde 60% din ele, dar ar fi un foarte bun inspector.”.

Băsescu: Doamna Firea ne spune numai ce cumpără, nu ce face. A livrat jumătate de pod. Am ajuns la ridicolul ridicolului

”Va trebui să învățăm, la primari, noțiunea de a cumpăra, nu de a face. Doamna Firea ne spune numai ce cumpără, nu ce face. A livrat jumătate de pod. Cred că am ajuns la ridicolul ridicolului să te duci să inaugurezi o jumătate de pod. (...) Obiectivul acelui pod era să lege Splaiul Independenței cu Autostrada București-Pitești. Acea jumătate de pod se oprește între blocuri. (...) Când vrei să faci politică din alegerile locale, o să ai politică în următorii patru ani”, a mai subliniat Traian Băsescu.

