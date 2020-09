Tudor Polak, candidatul PNL la Primăria Vaslui: 'În această zonă, lucrurile pot fi îmbunătățite. Vom munci pentru un viitor al tinerilor' (FOTO)

Sã renunți la un post în Guvernul României, pentru a o lua de la zero, într-un oraș micuț, cu numeroase probleme, îti trebuie o dozã de curaj. Tudor Polak, candidatul PNL la funcția de primar al municipiului Vaslui, spune că și-a asumat candidatura pentru cã își dorește sã-și creascã copiii într-un oraș care sã le ofere toate condițiile de dezvoltare.

Polak a fost anterior secretar de stat în cadul Ministerului Muncii. În ultimele luni, el a luat parte la conturarea mãsurilor necesare și aplicate nevoilor românilor în contextul epidemiologic pe care îl traversãm de câteva luni.

„Pânã în prezent, peste un milion de români au beneficiat de somaj tehnic, sprijin care a permis mentinerea contractelor de muncã într-o perioadã în care activitatea celor mai multi angajatori din România a fost complet suspendatã. De asemenea, prin colaborarea constantã cu Inspectia Muncii, am dispus controale pentru a descuraja si limita fenomenul muncii nedeclarate si a ne asigura cã angajatii îsi desfãsoarã activitatea în conditii optime de muncã, fãrã a le fi afectatã siguranta si sãnãtatea. Am încercat, în toatã aceastã perioadã, sã ajut românii sã depãseascã cât mai bine criza medicalã cu care ne confruntãm, prin solutii rapide, consistente si stabile. Am contribuit, cu mãsuri de sprijin pentru agajatori si angajati, la Planul de Relansare Economicã, facilitând angajarea categoriilor vulnerabile (tineri absolventi, persoane cu vârste de peste 50 de ani, persoane revenite din strãinãtate), dar si acelor care si-au pierdut locurile de muncã în perioada pandemiei din cauza suspendãrii activitãtii! Totodatã, am propus oferirea unui suport financiar si pentru angajatorii care îsi reîncep activitatea cu angajati care au beneficiat de mãsura somajului tehnic”, a explicat Tudor Polak.

Joi, acesta a vizitat unele dintre cele mai sărace zone ale Vasluiului. A stat de vorbă cu oamenii și spune că lucrurile pot fi mult îmbunătățite/

Foto: Facebook / Tudor Polak

‘Am stat astăzi de vorbă, alături de echipa PNL Vaslui, cu vasluienii care locuiesc în zonele liceului Ștefan Procopiu, Zona Industrială și Brodoc.

În această zonă, lucrurile pot fi îmbunătățite, astfel încât oamenii să beneficieze de condiții moderne și aplicate nevoilor acestora’, spune candidatul PNL la Primăria Vaslui.

UN ADEVĂRAT MIRACOL! S-a dus cu iubitul său necredincios la mormântul Părintelui Arsenie Boca. Când au ajuns acolo, ceva cu totul NEAȘTEPTAT i s-a întâmplat tânărului

Foto: Facebook / Tudor Polak

Vasluiul are nevoie de o administrație locală receptivă la situațiile cu care se confruntă cetățenii și la problemele care împiedică dezvoltarea orașului, arată acesta.

‘Viziunea mea este axată pe oameni și pe mijlocele prin care aceștia pot beneficia de facilități și oportunități variate în orașul nostru.

Am obiective concrete și soluții eficiente pe care vi le prezint, zilnic, în discuțiile cu dumneavoastră.

Voi munci, alături de echipa mea, pentru un Vaslui al oamenilor, un oraș pentru tineri, în care #sepoate tot ceea ce ne propunem! Vasluiul merită un viitor’, conchide Tudor Polak.

Foto: Facebook / Tudor Polak