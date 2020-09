Dacă la Primăria Piatra Olt, candidatul USR PLUS nu și-a regăsit nici măcar propriul vot pe procesul verbal al secției la care și-a exprimat opțiunea, candidatul UDMR la Primăria comunei Foieni din judeţul Satu Mare, Brem Laszlo, a reuşit să obţină 100% din voturile valabil exprimate.

Fraudă la alegerile locale 2020

Două cazuri neobișnuite au fost făcute publice miercuri, la trei zile după alegerile locale 2020.

Candidatul USR-PLUS la Piatra Olt, Sandu Crăciun, nu și-a regăsit nici măcar propriul vot pe procesul verbal al secției la care și-a exprimat opțiunea. Mai mult, acesta a fost la urne alături de soție și copii, însă nici votul acestora nu apare pe procesul verbal.

La polul opus, candidatul UDMR la Primăria comunei Foieni din judeţul Satu Mare, Brem Laszlo, a reuşit să obţină 100% din voturile valabil exprimate. Acesta a fost și singur candidat pentru această funcţie, potrivit rezultatelor finale ale Autorităţii Electorale Permanente (AEP), transmite Agerpres.

Din cei 1.612 alegători din listele electorale s-au prezentat la vot 749, fiind 692 voturi valabil exprimate şi 57 nule. Astfel, singurul candidat pentru funcţia de primar, Brem Laszlo, a obţinut toate cele 692 de voturi, în procent de 100%.

Mesajul UDMR după succesul înregistrat la vot

Președintele UDMR, Kelemen Hunor a transmis un mesaj pe pagina sa de Facebook după rezultatul alegerilor locale din acest an. Acesta a declarat că aceste alegeri au fost un succes pentru partid, care a reușit să obțină mai multe primării decât în 2016.

„Avem în urma noastră alegeri locale cu succes. Avem 199 de primari, ceea ce este un rezultat bun. Față de 2016 am câștigat în plus, atunci am avut 195 de primari.

Sunt câteva localități, respectiv județe unde am reușit să mărim numărul consilierilor. Aș dori să evoc doar câteva exemple: Sfântu Gheorghe, Satu Mare – orașul și județul, Miercurea Ciuc, Târgu Secuiesc, județul Covasna. Am reușit să câștigăm funcția de primar în câteva localități, unde nu suntem majoritari, de pildă în Reghin, Baciu, iar în județul Bacău în comuna Ghimeș-Făget avem primar pentru prima dată.

În 4 județe, Covasna, Harghita, Mureș și Satu Mare am reușit să păstrăm funcția de președinte de consiliu județean.

La Târgu Mureș Soós Zoltán a avut o victorie convingătoare, peste 50%.

Strategia noastră a fost una bună, când am decis, să pornească în campanie ca independent, susținându-l 100%.

Doresc mult succes aleșilor noștri!”, a transmis Kelemen Hunor în postarea sa de pe Facebook.