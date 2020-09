Un primar s-a răzbunat crunt pe toți cei care nu l-au votat. A decis să își ia înapoi băncile din porțile oamenilor, cu buldozerul (VIDEO)

Răzbunarea crută din partea unui primar, pentru cei care nu l-au votat la scrutinul din 27 septembrie, asta au văzut oamenii din localitatea Comana, județul Giurgiu. Culmea, primarul a fost reales, dar supărarea lui a fost așa de mare, că a decis să scoată cu buldozerul băncile din fața porților celor care au ales să voteze cu altcineva.

Gestul de răzbunare îi aparține primarului Aurel Enache și i-a vizat pe toți cei care nu l-au susținut la alegeri. Omul vrea să le dea o lecție celor care au spus că el nu a făcut nimic în mandatul pe care l-a încheiat. Bărbatul nu are probleme să recunoastă acest lucru.

„Băieții aștia cărora le-am luat banca de la poartă au mers în fiecare zi în campanie, din partea unui independent și au spus că nu am făcut nimic”, a declarat el în timpul emisiunii Bună România, pe B1 TV.

Primarul din Comana nu pare să țină însă la supărare și după întregul scandal ar urma să pună băncile la loc. Acesta susține că nu a dorit să le ia de tot, ci doar să îi îvețe pe săteni o lecție, arătându-le că totuși a făcut ceva. Mai mult decât atât, primarul nu ține la supărare și e convins că nici localnicii nu au fost deranjați.

„Au mințit oamenii că nu am făcut nimic. Așa au văzut banca și restul. O să le pun mâine la loc, pentru că le-au văzut. Așteptam să deschidă ochii, să vadă că am făcut”, a adăugat primarul din Comana.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.