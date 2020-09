USR, marele pierzător al alegerilor locale de la Iași. Amatorismul și orgoliul lui Cosette Chichirău, printre cauzele pentru care partidul se pregătește de o înfrângere usturătoare

USR se pregătește să sufere o înfrângere electorală usturătoare la Iași, la alegerile locale de duminică, iar amatorismul crunt al deputatei Cosette Chichirău și al echipei sale pare să fie una dintre cauze. Deși candidata la postul de primar se lăuda miercuri seară cu scorul pe care l-a obținut partidul la Iași în cadrul scrutinului europarlamentar din 2019, toate sondajele îl dau pe Mihai Chirica, edilul în exercițiu și candidatul PNL pentru un nou mandat, drept câștigător en-fafare al votului din 27 septembrie, cu un procent poate chiar dublu decât cel al adversarei sale de la USR, potrivit TopIasi.ro.

„La alegerile pentru Parlamentul European din 2019 USR a avut 60.332 de voturi la Iași în timp ce PSD +PNL au avut doar 54.418 voturi. Vom câștiga Primăria Iași dacă ne mobilizăm la vot!”, a declarat miercuri seară Cosette Chichirău, candidatul USR la Primăria Iași.

În ciuda declarației entuziaste, USR pare să se pregătească de o mare înfrângere la votul pentru Primăria Iași, iar același scenariu s-ar putea concretiza și la cel pentru Consiliul Local, și la cel pentru Consiliul Județean. Diferențe mai mici ar putea fi, totuși, la alegerile pentru CJ, în condițiile în care Marius Bodea pare să aibă o priză electorală ceva mai bună în comparație cu colega sa.

Chiar și așa, dacă nu cumva va interveni o minune, USR va suferi o înfrângere cruntă la Iași.

Așadar, amatorismul lui Cosette Chichirău pare să fi afectat situația partidului la Iași. Deși a fost președinta USR Iași timp de patru ani, deputata și candidata la postul de primar nu s-a ocupat să înființeze filiale în toate comunele și să consolideze partidul, astfel încât să se poată lupta de la egal la egal cu PSD și PNL, mulțumindu-se cu propriile apariții la televizor.

În aceste condiții, în 2020, USR este practic inexistent în mai bine de jumătate din județ – dacă despre crearea unei filiale la margine de județ s-ar putea spune că este dificilă, ar fi putut măcar să aibă „celule” în zona metropolitanăa Iașiului.

Falimentul managerial al lui Cosette Chichirău este scos în lumină, printre altele, de faptul că USR nu are filială nici măcar în Lețcani, comună cu 18.000 de locuitori aflată în coasta Iașiului. A fost nevoie să mobilizeze câțiva fani ai lui Dacian Cioloș, pentru a se încropi o filială PLUS, dar entuziaștii PLUS din Lețcani nu au nici măcar tricouri în culoarea partidului – și-au făcut ceva care să semene pe banii lor, dar rezultatul a fost galbenul PNL, și nu portocaliul PLUS.

Orgoliul incredibil al lui Cosette Chichirău a contribuit și el la situația în care se regăsește USR la Iași. Probabil de teamă să nu piardă partidul, Cosette Chichirău nu a acceptat nici în ultimul moment să facă un pas în spate în ceea ce privește candidatura la Primăria Iași și să cedeze locul în cursă cuiva cotat mai bine de sondaje.

Nici legea nu ajută USR, în condițiile în care la europarlamentare au putut vota la Iași și studenții care provin din alte județe, iar aceștia au făcut-o masiv. Totuși, acest lucru nu mai este posibil la locale, deci din cele 60.000 de voturi revendicate de Chichirău măcar o treime a dispărut pur și simplu. Mai mult decât atât, s-ar părea că deputata nu reușește să adune nici măcar tot sprijinul votanților USR – USR Iași ar putea avea mai multe voturi la Consiliul Local decât la Primărie.

Dacian Cioloș mai că a recunoscut înfrângere, evitând să ofere o cifră exactă atunci când a fost întrebat care este pragul de la care USR Iași poate discuta de o înfrângere sau, după caz, de o victorie în alegeri: „Un consilier, doi, 5 sau 7, oricâți ar fi obținuți tot o victorie înseamnă”.