Vicepremierul Ungariei l-a felicitat pe Kelemen Hunor pentru rezultatele de la alegerile locale

Zsolt Semjén, vicepremierul Ungariei, l-a felicitat pe Kelemen Hunor pentru rezultatele partidului UDMR de la alegerile locale.

Kelemen Hunor, felicitat de vicepremierul Ungariei

„Succesul electoral al UDMR este succesul maghiarilor din Transilvania”, a scris vicepremierul ungar responsabil pentru politici naţionale, într-un comunicat, notează agenţia ungară de presă MTI.

Felicitările au venit în urma victoriei istorice de la Târgu Mureş, dar şi pentru succesele obţinute la Satu Mare şi în Ţinutul Secuiesc.

De asemenea, Zsolt Semjén asigură UDMR şi în continuare de sprijinul său.

În urma alegerilor locale, UMR și-a adjudecat conducerea a patru județe după localele din 27 septembrie. Este vorba despre Covasna, Harghita, Mureș și Satu Mare.

De partea cealaltă, cei de la UDMR au pierdut județul Bihor, câștigat acum de PNL.

Kelemen Hunor: Am votat pentru continuitate

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a votat duminică dimineață în satul său natal, Cârța, din județul Harghita.

După ieșirea de la urne, acesta a declarat că a votat pentru continuitate.

„Eu am avut o treabă extrem de simplă. Ştiu de foarte mult timp cu cine voi vota. Am votat pentru continuitate, pentru a creşte nivelul de trai atât în comuna Cârţa, cât şi în judeţul Harghita, şi am votat pentru a continua munca începută acum câţiva ani.

Sunt convins că astăzi foarte mulţi se vor duce la vot, chiar îi încurajez pe toţi cetăţenii să meargă la vot, respectând regulile, nu există niciun risc pentru sănătatea omului.

Trebuie să mergem să votăm astăzi pentru autorităţile locale, avem nevoie de autorităţi locale legitime, solide, stabile”, a precizat Kelemen Hunor duminică, după ieșirea de la urne