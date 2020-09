Victimele incendiului de la Colectiv, mesaj dur pentru Cristian Popescu Piedone, la 5 ani de la tragedie

Un mesaj dur postat de asociația victimelor incendiului de la Clubul Colectiv, GTG 3010, vine în contextul în care Cristian Popescu Piedone, primar al Sectorului 4 la acea vreme, s-a întors în politică triumfător.

Astăzi s-au împlinit 5 ani de la incendiul din Clubul Colectiv, un episod pe care România și-l amintește cu groază.

„La 5 ani de la Colectiv, mulțumită justiției, vom comemora cu Piedone primar. Mulțumim statului, politicienilor și justiției.

Se fac 5 ani de când într-un club situat în centrul Capitalei României a izbucnit un incendiu care a ucis 65 de tineri. 5 ani este un prilej bun de comemorare, dar mai ales, este un bun prilej de analiză a acțiunilor instituțiilor statului român. Am vrea să aflăm ce a schimbat statul român în acești 5 ani. Am vrea să știm ce s-a schimbat în autorizarea funcționării spațiilor publice.

Am vrea să știm ce s-a schimbat în autorizarea funcționării spațiilor publice. Am vrea să știm cum se deosebește acum în România. Am vrea să știm ce a schimbat IGSU în autorizare și control, ce pași a făcut în domeniul prevenției. Am vrea să aflăm ce a construit Ministerul Sănătății?! Ar fi trebuit să avem 5 Centre de Mari Arși. Ce avem după 5 ani? Am vrea să știm de ce după 5 ani nu avem vinovații în pușcărie", au notat reprezentanții Colectiv GTG 3010.

De ce a ales să candideze din nou la Primărie Cristian Popescu Piedone

Cristian Piedone, care a revenit în politică și a câștigat mandatul de primar la Sectorul 5, s-a prezentat astăzi în fața instanței, la un nou termen, în calitate de inculpat.

În primă instanță, Piedone a fost condamnat la 8 ani și 6 luni de închisoare, pentru abuz în serviciu în Dosarul Colectiv. Întrebat de ce a ales să candideze în 2020, a răspuns:

„Cel mai bine, această întrebare să le-o puneți pe rând celor peste 29.000 de locuitori ai sectorului 5. Am văzut pe anumite posturi de televiziune în care cetățenii sectorului 5 sunt făcuți ba proști, ba ca-u votat cu burta, ba injurii aduse electoratului. Cred că nu merită așa ceva. Dreptul de a vota este un drept pe care și eu, și dumneavoastră, și toată lumea pe care astăzi îl avem. Este democrație cea mai pură într-un stat de drept, dacă este de drept. Să lăsăm justiția să-și spună cuvântul".