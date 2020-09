Victorie pe cal. Un primar reales din Groj a sărbătorit reușita într-un mod inedit. Cum a mers în mijlocul alegătorilor (VIDEO)

Alegerile locale le-au dat prilejul unor condidați să își sărbătorească victoria în moduri cu adevărat inedite. Este și cazul unui primar din Gorj, care s-a urcat pe cal și a pornit într-un tur al localității, pentru a le mulțumi alegătorilor.

Edilul ales a fost apaudat și felicitat de către toți oamenii pe lanăg care trecea. Scenele inedite au avut loc în comuna gorjeană Drăguțești. După ce urnele au fost închise iar vitcoria a fost în favoarea lui, primarul reales a pornit într-un tur inedit, călare pe un cal.

Fără să mai stea pe gânduri primarul și-a luat calul și a pornit într-un tur prin care să dea mâna și să le mulțumească alegătorilor. Edilul reales nu a mers singur în turul din localitate, ci însoțit de zeci de săteni și o coloană de mașini.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.