PNL a obținut o victorie importantă la alegerile locale din județul Teleorman, unde liberalii au reușit să obțină majoritatea în Consiliul Județean cu 44% din voturi și a învins PSD cu 5 procente diferență.

În acest context, Ionel Dancă a transmis un mesaj de felicitare pe Facebook pentru liderii organizației PNL Teleorman, Cristi Barbu și Eugen Pirvulescu. El precizează totodată că cetățenii au avut ocazia să voteze în sfârșit liber după ce Liviu Dragnea a intrat la închisoare.

“Victorie politică senzațională și la Teleorman pentru #PNL. Partidul Naționall Liberal a câștigat majoritatea în Consiliu Județean cu 44% din voturi și a învins PSD la 5 procente diferență. Vot politic pentru PNL în Teleorman de 44%! Cine ar fi crezut că este posibil așa ceva? Cine ar fi crezut cu un an în urmă că PNL poate câștiga în județul condus autoritar de Dragnea, Dăncilă și Carmen Dan?! Cu Liviu Dragnea la pușcărie, cetățenii din județul Teleorman au votat liber și au ales Partidul Național Liberal pentru a da o șansă reală la o dezvoltare liberală județului lor. Dacă în Moldova, Vrancea a confirmat că este epicentrul schimbării liberale, la Teleorman este începutul sfârșitului pentru dominația PSD în Sudul României. Victorie, PNL! Felicitări, PNL Teleorman, Cristi Barbu și Eugen Pirvulescu!”, a scris Ionel Dancă pe Facebook.

Robert Sighiartău a precizat că PNL a ajuns de la șapte la 17 consilii județene, una dintre cele mai importante victorii liberale fiind la Constanța. Acesta a mai spus că și în Vaslui liberalii au fost pe punctul de a câștiga, diferența de voturi fiind de doar două puncte procentuale. El a dat de înțeles că acolo procesul electoral a fost fraudat pentru ca PSD să rămână la conducere.

„La Costanța e o victorie extraordinară să reușim, după zeci de ani, să cucerim Constanța și să le dăm oamenilor de acolo o administrație liberală, care să dezvolte județul cu potențial extraordinar. La municipiu, mulțumim lui Dumnezeu, Chițac a reușit să câștige, deși a fost complicat, pentru că acolo a avut de luptat nu doar împotriva candidatului PSD, dar și împotriva altui candidat care, din păcate, a atacat mai mult candidatul nostru.

Avem foarte multe victorii. Gândiți-vă că PNL a început de la 7 consilii județene și am ajuns la 17. Ce nu se vede este că inclusiv la Vaslui era să câștigăm. Au fost doar două procente diferență. Nu mai spun că acolo sunt foarte multe voturi nule și știți metodele PSD-iste de furt a votului. Am pierdut la limită la Tulcea, unde am câștigat municipiul”.