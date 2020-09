Ministrul Muncii și președintele PNL București, Violeta Alexandru a reacționat pe Facebook, după rezultatele obținute de Nicușor Dan la Primăria Capitalei.

Violeta Alexandru a vorbit în mesajul de pe rețelele sociale despre campania pe care PNL a dus-o pentru alegerile locale din 2020, dar și despre lupta candidaților pentru sectoare:

„Bucureștenii au decis. Nicușor Dan, pentru a cărui reușită PNL București a muncit foarte mult, explicând proiectele lui bucureștenilor în fiecare zi din această campanie, a câștigat Primăria Capitalei. Mi-am dorit să câștige iar eu când spun că mi-am dorit înseamnă că am susținut cu toată forța, alături de colegii mei, alături de fiecare voluntar al PNL, candidatura lui Nicușor Dan. Suntem genul de oameni care, atunci când își iau un angajament, îl respectă. Ne-am dorit să o învingem pe Gabriela Firea - PSD. Am convingerea că ar fi fost un dezastru pentru oraș dacă Firea ar fi obținut un nou mandat. Felicitări, Nicușor din partea echipei PNL București!

La Consiliul General, puțin îmi lipsește până la scorul de 20%. Tocmai ce am terminat numărătoarea rapidă paralelă. Am optat pentru seriozitate: Program politic cu proiecte clare pentru Capitală, candidați foarte buni, profesioniști, oameni cu experiență. Cei mai mulți dintre colegii mei au fost în stradă zilnic, au vorbit despre soluții pentru București. Vom analiza în profunzime scorul politic al PNL în București dar un lucru știu sigur: acesta este modul de lucru pe care l-am imprimat noului PNL București. Un proiect început acum un an. Seriozitate. Competență. Este o chestiune de opțiune și da, aceasta a fost opțiunea mea. La sectoare:

1 - am făcut campanie pentru Clotilde Armand - USR&Plus și pentru lista PNL la Consiliul Local. Am fost corecți și implicați.

2 - am făcut campanie pentru Radu Mihaiu - USR&Plus. Radu a fost un om corect cu organizația PNL Sector 2 care a fost zi de zi în teren. Sectorul 2 a fost complicat pentru organizația noastră.

3 - Adrian Moraru, PNL a intrat în competiție când am depus propunerile de candidați. Este un om cu opțiuni de dreapta clare, extrem de corect și eficient. Nu a fost complexat de notorietatea lui Negoiță, a făcut campanie, alături de organizația de sector, din casă în casă. A arătat cum sunt risipiți banii locuitorilor sectorului 3, a avut un program cu soluții bune despre cum poate urca sectorul la un alt nivel. Acesta este spiritul noului PNL București. Rezultatul lui bun este un rezultat obținut prin muncă susținută.

4 - am făcut campanie și pentru Simona Spătaru candidar USR&Plus la funcția de Primar și pentru lista de consilieri locali PNL Sector 4. Aici a fost mare, mare nevoie de PNL Sector 4 în campania pentru funcția de primar. În niciun caz nu regretăm.

5 - este o surpriză pentru noi rezultatul lui Piedone la funcția de Primar. Nicio cercetare sociologică nu indica victoria lui Piedone în sectorul 5; ceva s-a întâmplat în ultimele zile dar în niciun caz nu i se poate imputa ceva colegului meu, Cristi Băcanu PNL. Informațiile îmi indică altceva. Mulțumesc lui Cristian Băcanu și echipei PNL Sector 5 pentru campania susținută în fiecare zi. Organizația noastră de la sector 5 a fost reconstruită de la zero iar aici colegii mei, toți colegii mei între care îi voi menționa, cu scuzele de rigoare pentru ceilalți, doar pe Dragoș Tănăsoiu și pe Dan Meran, au făcut, practic, minuni.

6 - Ciprian Ciucu a reușit! Echipa PNL Sector 6, neobosită, a obținut un rezultat remarcabil. Din punctul meu de vedere, campania de la sector 6 dusă de Mutu - PSD a copiat agresivitatea campaniei G. Firea. Dacă nu a și depășit-o. Cu atât mai mult este de aplaudat succesul lui Ciprian. Bravo!

În campania pentru alegerile locale 2020 de la nivelul întregii țări, bătălia de la București a fost cruntă. PNLiștii au fost ținta principală. Le mulțumesc mult bucureștenilor care au votat cu PNL la CG de la Capitală și la sectoare. Suntem oameni care facem treabă, cu rezultate concrete pe care suntem obișnuiți să le livrăm. Pentru oameni care știu ceea ce trebuie făcut pentru București ați votat, alegând noua echipă a PNL pe care am format-o alături de Președintele Orban. Mă și ne onorează fiecare vot!”, a scris ministrul Muncii pe contul de Facebook.