Ministrul Muncii, Violeta Alexandru a votat pentru alegerile locale din 2020. Președintele PNL susține că a votat „pentru un București curat”. Todoată, ministrul Muncii i-a îndemnat pe bucureșteni să se prezinte la urne și să voteze în cursul zilei de duminică.

„Am votat şi m-am simţit puternică. M-am simţit puternică să lupt pentru un Bucureşti în care pilele nu mai sunt în fruntea administraţiei, ci acolo ajung oameni competenţi. Am votat pentru un Bucureşti curat, am votat pentru un Bucureşti în care să te poţi urca în autobuz şi să ştii că acolo este curat şi că ajungi la ora la care îţi propui. Am votat pentru un Bucureşti în care şcolile să aibă apă şi săpun, profesorii să nu mai fie umiliţi, să fie consideraţi cei care manipulează achiziţiile şi administraţia să-şi facă treaba furnizând tot ce au nevoie copiii şi cadrele didactice. Am votat pentru un Bucureşti în care antreprenorii să respire un aer civilizat, să poată să-şi gestioneze afacerile aşa cum îşi doresc fără să se simtă umiliţi de administraţie, fără să-şi pună problema să plece din Bucureşti pentru că aici nu se pot asigura business-urile lor. Aceşti oameni sunt cei care creează locuri de muncă şi am votat cu gândul la ei pentru că ei sunt cei care asigură dezvoltarea Bucureştiului”, a declarat Violeta Alexandru, ministrul Muncii, după ce a ieșit de la secția de vot, scrie Agerpres.

Președintele PNL București a votat la Colegiul Alexandru Vlahuță din Capitală. „Îi rog pe bucureşteni să meargă la vot, să aibă încredere. Se poate altfel, se poate mult mai transparent, se poate civilizat, se poate să ne facă plăcere să trăim în acest oraş”, a declarat Violeta Alexandru, pentru sursa citată anterior.