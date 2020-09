Violeta Alexandru, mesaj pentru alegătorii bucureșteni: Vă amintiți programul PSD-iștilor cu sute de pagini? Și eu m-am săturat de minciunile lor. Noi promitem câteva lucruri și ne ținem de ele (VIDEO)

Președinta PNL București, Violeta Alexandru, a declarat că liberalii vin cu proiecte concrete pentru bucureșteni, nu cu inițiative populiste și sute de pagini de minciuni, așa cum a făcut PSD. Alexandru a precizat că filiala pe care o conduce s-a schimbat mult în ultima vreme, are acum oameni valoroși, muncitori și cu experiență în administrație. Aceasta a insistat că liberalii nu vor veni în fața alegătorilor cu sute de promisiuni, ci cu câteva idei și proiecte concrete, dar pe care le vor duce la îndeplinire.

Violeta Alexandru: Bucureștenii s-au săturat de sute de pagini de minciuni PSD-iste. PNL va avea o echipă serioasă, cu experiență în administrație

„PSD și-a bătut joc. Când te gândești la oamenii capabili care lucrează și învață în acest oraș, la oamenii care au muncit aici și acum sunt la pensie... Vom reclădi orașul alături de Nicușor Dan și echipa noastră. Vom arăta că se poate, că bucureștenii merită. Programul politic al PNL București e un rezultat de echipă. PNL a fost în fiecare zi, nu doar în campanie, pe stradă. S-a schimbat total în ulima vreme. Ne face plăcere și oamenii văd că implementăm proiecte.

Oamenii au văzut că ne pasă, au văzut schimbarea care s-a produs în PNL București. Am știu că am greșit în ultimii ani și am recunoscut acest lucru și am muncit pentru schimbare. Am promovat oamenii valoroși, care sunt noi, muncesc și își asumă. Filiala din București a PNL e pe drumul cel bun. A arătat că poate chiar și în Opoziție în București. Va arăta tot ce poate în următorii patru ani. Programul nostru este unul corect, pornind de la realitatea din București.

M-am săturat de minciunile PSD-iste. Vă amintiți programul PSD cu sute de pagini? Noi promitem câteva lucruri și ne ținem de ele. Noi nu suntem populiști, suntem oameni serioși, ne asumăm ce facem și ne concentrăm pe problemele stringente. Vom face ce trebuia făcut demult. Vom face consolidări ale clădirilor, vom fi cu soluțiile gata pregătite pentru problema poluării, pentru cei care sunt în situații vulnerabile și au nevoie de servicii. Bucureștenii s-au săturat de sute de pagini de minciuni PSD-iste. Noi avem o echipă serioasă, cu experiență în administrație, care are curajul să se implice în proiecte precum cele de transport alternativ. Vreau să facem treabă în București”, a declarat VIoleta Alexandru.

Violeta Alexandru, mesaj pentru alegătorii bucureșteni: Vă amintiți programul PSD-iștilor cu sute de pagini? Și eu m-am săturat de minciunile lor. Noi promitem câteva lucruri și ne ținem de ele

ȘOC ÎN SHOWBIZ! JADOR a FURAT un ceas de 8.000 de euro dintr-un magazin. CE A URMAT, te va lăsa fără cuvinte

Violeta Alexandru: Bucureștiul azi e mizerabil pe stradă și în sensul în care se comportă administrația

Violeta Alexandru a mai spus că, de când Bucureștiul a ajuns sub conducere social-democrată, administrația s-a îndepărtat complet de cetățean. PSD-iștii care conduc acum orașul nu se preocupă decât de bunăstarea lor și a rudelor lor. Șefa PNL București a mai spus că, odată ce liberalii vor câștiga alegerile, vor face curat în Capitală și vor reda administrația locuitorilor.

„Vă spune un om care știe 100% că se poate face treabă în administrație. Nu am spus că e ușor. Colegii mei știu la ce mă refer. Există oameni care vor să facă treabă și în administrație. Cu ei vom schimba Bucureștiul în scurtă vremea de la preluarea mandatului lui Nicușor Dan și a mandatelor din consilierilor generali din partea PNL. Vom vedea ce înseamnă management bun, transaprent, grijă pentru bani, să știi să faci treabă. Am încredere în colegii mei.

Bucureștiul azi e mizerabil pe stradă, în sensul în care se comportă administrația de exemplu cu oamenii care contribuie la buget. Sunt oameni de afaceri care ne spun că nu mai pot sta în București și unii au plecat în alte orașe din România. N-o să vă surprind că vă spun că au plecat în alte orașe liberale. Ei vor putea face afaceri cinstit în București. Ei crează locuri de muncă pentru bucureșteni.

Vreau să recâștig fiecare vot și doză de încredere pe care o poate avea orice bucureșean. Aș vrea să ne luăm Bucureștiul înapoi de la o gașcă căreia nu i-a păsat decât de interesele ei. Adminsitrația din Capitală nu mai are nimic de-a face cu cetățenii ei. A nevoie de o administrație care îi respectă pe toți oamenii care-și văd de treabă în acest oraș”, a mai declarat Violeta Alexandru.

Declarația a fost făcută la evenimentul în care PNL București a prezentat programul politic ”Împreună construim Noul București – Prioritățile guvernării locale liberale.