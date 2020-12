Alegeri parlamentare 2020 în diaspora: Câți români au votat în afara țării în prima zi a scrutinului

Prima zi a alegerilor parlamentare s-a încheiat în secțiile organizate în diaspora, procesul electoral desfășurându-se în condiții foarte bune, informează Ministerul român al Afacerilor Externe. Până duminică, la ora 7.00, în secțiile de votare din afara țării și-au exercitat dreptul la vot 87.702 de români, dintre care 21.329 au votat prin corespondență, iar 66.373 au votat pe listele suplimentare.

Duminică, la ora 7.00, ora României, s-a terminat prima zi de votare în diaspora, odată cu închiderea secțiilor din vestul Statelor Unite ale Americii (Los Angeles, Anaheim, Sacramento, San Francisco, Los Altos, Las Vegas, Portland și Seattle) și Canadei (Vancouver).

”Până la ora 23.00, ora României, prima zi a votării s-a încheiat în 695 de secții de votare din Noua Zeelandă, Republica Coreea, Japonia, Australia, China, China, Filipine, Malaezia, Republica Singapore, Republica Indonezia, Regatul Thailandei, Vietnam, Kazahstan, India, Sri Lanka, Pakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Afganistan, Armenia, Azerbaidjan, Emiratele Arabe Unite, Georgia, Sultanatul Oman, Iran, Arabia Saudită, Belarus, Etiopia, Irak, Irak, Kenya, Kuweit, Qatar, Federaţia Rusă, Turcia, Africa de Sud, Bulgaria, Cipru, Egipt, Estonia, Finlanda, Republica Elenă, Iordania, Israel, Liban, Lituania, Letonia, Republica Moldova, Palestina, Siria, Sudan, Ucraina, Zimbabwe, Albania, Algeria, Angola, Austria, Belgia, Bosnia și Herțegovina, Republica Cehă, Croația, Danemarca, Elveția, Franța, Germania, Italia, Luxemburg, Republica Macedonia de Nord, Regatul Maroc, Muntenegru, Norvegia, Olanda, Polonia, Serbia, Slovenia, Slovacia, Spania, Suedia, Tunisia, Ungaria, Irlanda, Islanda, Portugalia, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, Senegal”, se arată într-un comunicat de presă transmis de MAE, sâmbătă seară.

Între timp, a început deja a doua zi a scrutinului, în secțiile din Noua Zeelandă, Australia și în statele din estul Asiei.

Votul din străinătate are loc pe parcursul a două zile. Românii au la dispoziție 748 de secții

Votul din străinătate, la alegerile parlamentare se desfășoară pe parcursul a două zile. Procesul electoral a început vineri seară, la ora 20.00, ora României, atunci când au fost deschise primele secții de pe teritroiul Noii Zeeleande și se va încheia luni, la ora 7.00, ora României, cu închiderea secțiilor organizate pe coasta de vest a SUA și Canadei.

”Ministerul Afacerilor Externe reamintește că cetățenii români cu domiciliul sau reședința în străinătate pot vota la alegerile parlamentare din anul 2020 la oricare dintre cele 748 de secții organizate în străinătate, sâmbătă, 5 decembrie și duminică, 6 decembrie 2020. Secțiile de votare sunt deschise între orele 7.00 și 21.00 (ore locale), cu posibilitatea prelungirii votării până cel mult la ora 23.59 în cazurile în care mai există alegători care la ora 21.00 se află la sediul secției de votare sau se află la rând în afara sediului secției de votare, pentru a intra în localul de vot”, mai transmit reprezentanții MAE.

Ce măsuri trebuie să respecte românii din străinătate atunci când se prezintă la urne

În același timp, ținând cont de faptul că alegerile parlamentare din acest an se desfășoară pe fondul pandemiei de coronavirus, MAE recomandă cetățenilor români să respecte măsurile de protecție sanitară aplicabile la secțiile de votare din străinătate și a măsurile adoptate de autoritățile din statul de domiciliu/reședință în contextul pandemiei de COVID-19, inclusiv în contextul deplasării către/dinspre secția de votare.

”Măsurile care trebuie respectate de către alegători în timpul desfășurării votului la secțiile de votare din străinătate sunt: purtarea măștii de protecție în așa fel încât să acopere și nasul și gura; dezinfectarea mâinilor la intrarea și la ieșirea în localul de vot; păstrarea unei distanțe de cel puțin 1 metru față de ceilalți alegători și membrii secției de votare, inclusiv în timp ce se așteaptă la rând pentru a se intra în secția de votare; evitarea, la prezentarea actelor de identitate, preluarea ștampilei și a buletinelor de vot, manipularea acestora fără dezinfectarea mâinilor în prealabil; evitarea contactului direct cu ceilalți participanți la procesul electoral”, se mai arată în comunicatul citat.

Cetățenii români cu domiciliul în străinătate pot vota pe baza unuia din următoarele acte: pașaportul simplu, cu menționarea țării de domiciliu, pașaportul simplu temporar, cu menționarea țării de domiciliu, pașaportul simplu electronic, cu menționarea țării de domiciliu.

Românii care au reședința în afara țării îți pot exercita dreptul la vot în baza documentelor doveditoare ale reședinței în străinătate emise de autoritățile străine atât în original, cât și în copie, precum și în format electronic.