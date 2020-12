Alegeri parlamentare 2020, prezență la vot în diaspora. Aproape 32.000 de români au votat în secțiile din străinătate, până la ora 11

UPDATE, 5 decembrie, ora 11 // Până la această oră, 31.598 de cetățeni ai României s-au prezentat la urnele organizate în străinătate cu ocazia alegerilor parlamentare.

UPDATE, 5 decembrie, ora 10 // Un număr de 28.062 de români s-au prezentat la urnele organizate în străinătate până la 10, ora României. Pe listele de de vot prin corespondență figurează 21.329 de votanți.

În diaspora, alegerile parlamentare au debutat cu votul de la secția din Auckland, Noua Zeelandă, care s-a deschis vineri seară, la ora 20 (ora României).

Știrea inițială, 5 decembrie, ora 9 // Alegerile parlamentare au început în străinătate, unde până sâmbătă, la 7.00 ora României, au votat peste 21.500 de români din diaspora.



Potrivit Autorităţii Electorale Permanente, 21.329 de alegători și-au exercitat dreptul la vot prin corespondenţă, iar 273 au votat la urne, numărul total de votanţi la ora 7.00 ajungând la 21.602.

Vineri seară, la ora 20.00 (ora României – n.r.) s-au deschis primele secții de votare, cele din Noua Zeelandă, unde oamenii au votat la secţia deschisă în Auckland, potrivit Agerpres.



Sunt deschise secţii din Afganistan, Armenia, Arabia Saudită, Australia, Azerbaidjan, Belarus, China, Cipru, Hong Kong, Emiratele Arabe Unite, Etiopia, Filipine, India, Irak, Japonia, Kazahstan, Kuwait, Letonia, Malaezia, Republica Moldova, Noua Zeelandă, Rusia, Qatar, Oman, Singapore, Sri Lanka, Vietnam, Turkmenistan, Ucraina, Turcia, Thailanda.



Alegerile parlamentare din străinătate vor dura două zile, 5 şi 6 decembrie, în intervalul orar 7.00 – 21.00 (ora locală), cu posibilitatea prelungirii votării până la ora 23.59 dacă mai există alegători care la ora 21.00 se află la sediul secţiei de votare sau se află la rând în afara sediului secţiei de votare, în aşteptarea exercitării dreptului de vot.

Ultimele secții de votare care se vor închide sunt cele de pe coasta de vest a Statelor Unite ale Americii.

Câți români din diaspora au votat în primele 12 ore

1.041 de români din străinătate au votat în primele 12 ore de la începerea procesului de votare pentru alegerile parlamentare, potrivit News.ro.

Pentru alegerile parlamentare din acest an au fost deschise 748 de secţii de votare în străinătate.

Unde sunt cele mai multe secții de votare din străinătate

Cele mai multe secţii de votare vor fi organizate în Spania (140 de secţii, faţă de 143 organizate la alegerile prezidenţiale din 2019), Italia (137 de secţii, faţă de 142 organizate la alegerile prezidenţiale din 2019), Germania (61 de secţii, faţă de 80 organizate la alegerile prezidenţiale din 2019), Marea Britanie (50 de secţii, faţă de 72 organizate la alegerile prezidenţiale din 2019), Franţa (48 de secţii, faţă de 50 organizate la alegerile prezidenţiale din 2019), S.U.A. (36 de secţii de votare, faţă de 38 organizate la alegerile prezidenţiale din 2019), Republica Moldova (30 de secţii, faţă de 37 organizate la alegerile prezidenţiale din 2019), Belgia (19 secţii de votare, faţă de 23 organizate la alegerile prezidenţiale din 2019), Austria (17 secţii, la fel ca la alegerile prezidenţiale din 2019), Irlanda (16 secţii, la fel ca la alegerile prezidenţiale din 2019), Olanda (15 secţii, faţă de 25 organizate la alegerile prezidenţiale din 2019), Grecia (11 secţii, la fel ca la alegerile prezidenţiale din 2019), Norvegia (10 secţii, la fel ca alegerile prezidenţiale din 2019), Danemarca (10 secţii, faţă de 12 organizate la alegerile prezidenţiale din 2019), Portugalia (9 secţii, la fel ca la alegerile prezidenţiale din 2019), Canada (7 secţii, faţă de 9 organizate la alegerile prezidenţiale din 2019), Elveţia (7 secţii, faţă de 8 organizate la alegerile prezidenţiale din 2019), Australia şi Noua Zeelandă (7 secţii, la fel ca la alegerile prezidenţiale din 2019), Ungaria (7 secţii, faţă de 6 organizate la alegerile prezidenţiale din 2019) şi Finlanda (4 secţii, faţă de 3 organizate la alegerile prezidenţiale din 2019).

Recomandări pentru românii care votează în afara țării la alegerile parlamentare

De asemenea, Ministerul Afacerilor Externe îi îndeamnă pe alegătorii români din străinătate să respecte măsurile de protecție.

”Măsurile care trebuie respectate de către alegători în timpul desfășurării votului la secțiile de votare din străinătate sunt: purtarea măștii de protecție în așa fel încât să acopere și nasul și gura; dezinfectarea mâinilor la intrarea și la ieșirea în localul de vot; păstrarea unei distanțe de cel puțin 1 metru față de ceilalți alegători și membrii secției de votare, inclusiv în timp ce se așteaptă la rând pentru a se intra în secția de votare; evitarea, la prezentarea actelor de identitate, preluarea ștampilei și a buletinelor de vot, manipularea acestora fără dezinfectarea mâinilor în prealabil; evitarea contactului direct cu ceilalți participanți la procesul electoral”, reamintesc reprezentanții MAE.

Românii care au domiciliul în ara țării pot vota în baza pașaportului simplu, cu menționarea țării de domiciliu, pașaportului simplu temporar, cu menționarea țării de domiciliu, pașaportului simplu electronic, cu menționarea țării de domiciliu.

Conaționalii cu reședința în străinătate își pot exercita dreptul la vot „cu un document de identitate românesc (cartea de identitate, cartea electronică de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate, pașaportul diplomatic, pașaportul diplomatic electronic, pașaportul de serviciu, pașaportul de serviciu electronic, pașaportul simplu, pașaportul simplu electronic, pașaportul simplu temporar), însoțit de un document emis de autoritățile statului de reședință prin care se dovedește dreptul legal de ședere în străinătate pe o perioadă mai mare de 90 de zile”.