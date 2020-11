Alexandru Rafila: Dacă aş fi ministrul Sănătăţii, aş avea o echipă de secretari de stat profesionişt. La MS lipseşte coordonarea domeniilor esenţiale

Medicul Alexandru Rafila, candidat la alegerile parlamentare din 6 decembrie, a declarat că, dacă ar fi condus Ministerul Sănătăţii, şi-ar fi făcut o echipă de secretari de stat profesionişti, pentru a putea coordona corespunzător domeniile esențiale.

Rafila: ”Ceea ce lipseşte în momentul de faţă la Ministerul Sănătăţii este coordonarea domeniilor esenţiale”

Afirmațiile specialistului vin în contextul în care el crede că ceea ce lipseşte în prezent la Ministerul Sănătății este coordonarea principalelor domenii, sănătatea publică, asistenţa medicală şi partea de organizare a sistemului de sănătate.



”Dacă aş fi ministrul Sănătăţii, în primul rând mi-aş face o echipă de secretari de stat profesionişti, pentru că ceea ce lipseşte în momentul de faţă la Ministerul Sănătăţii este coordonarea domeniilor esenţiale, care sunt sănătatea publică, asistenţa medicală şi partea de organizare a sistemului de sănătate. Trebuie să fie persoane care cunosc aceste lucruri, nu îşi închipuie că le cunosc. Şi ceea ce s-a întâmplat apropo de acea adresă ”deosebită” trimisă la toate instituţiile publice legată de opţiunea pentru vaccin, lipsa informaţiilor legate de vaccin, este extrem de periculos”, a precizat Alexandru Rafila, într-o dezbatere organizată joi de Partidul Social Democrat.

De asemenea, Rafila susține că testarea pentru depistarea infecției cu virusul Covid-19 trebuie extinsă.



”Testarea trebuie făcută în primul rând acolo unde există o probabilitate să găsesc cazuri. Trebuie să poţi să testezi contacţii persoanelor infectate, trebuie să poţi să testezi comunităţile sau colectivităţile. Lucrul ăsta se poate face prin mai mulţi paşi. Primul pas, pe care l-am propus Ministerului Sănătăţii în repetate rânduri, este legat de înfiinţarea unor centre de recoltare”, a mai spus medicul, conform Agerpres.

”Întrebarea pe care ar trebui să ne-o punem toţi este de ce s-a plafonat testarea la 35.000 de teste pe zi”





În plus, el s-a arătat deranjat de faptul că testarea s-a plafonat la 35.000 de teste pe zi, din care cam 22.000 de teste sunt cele care întrunesc criteriile de la Institutul de Sănătate Publică şi aproximativ 14.000 la cerere.

”Domnul prim-ministru spune că avem 50.000 capacitate şi în fiecare zi testăm 35.000. (...) Trebuie să am unde să recoltez, unde să le fac şi să le fac bine, şi mai trebuie să fac un lucru - cum se duce omul, unde sună omul ca să se testeze? Şi atunci trebuie să am o aplicaţie informatică. (...) Chestiunea asta trebuie să fie un concept. Noi am propus acest concept Ministerului Sănătăţii dintr-o postură profesională (...), din păcate nu s-a întâmplat. (...) Am constatat ceva - că domnul ministru Tătaru ne-a spus ieri că într-adevăr nu se fac anchete epidemiologice, domnul preşedinte ne-a spus ieri că asta e capacitatea şi, mai mult decât atât, nu putem să facem, dar nu ştiu de ce nu folosim întreaga capacitate. Şi mai văd şi ce spune Centrul European de Control al Bolilor - că România, alături de alte câteva ţări din UE, intră într-o perioadă de risc maxim în ceea ce priveşte secţiile ATI şi mortalitatea. Or, eu nu pot să controlez problema asta decât dacă opresc transmiterea”, a adăugat Alexandru Rafila.