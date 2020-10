Marcel Ciolacu, liderul PSD, și Alexandru Rafila susțin o conferință comună de presă, joi, pentru a marca lansarea președintelui Societății Române de Microbiologie în cursa către viitorul Parlament. El va candida pe listele social-democraților la alegerile parlamentare.

Alexandru Rafila va candida din partea PSD la alegerile parlamentare

„De când am preluat funcția de președinte al PSD, am spus foarte clar că partidul trebuie să se deschidă în primul și în primul rând pentru specialiștii din prima linie deja recunoscuți atât pe plan național, cât și internațional. Astăzi, aș dori să îi mulțumesc domnului prof. dr. Alexandru Rafila, care s-a alăturat echipei noastre”, a declarat Marcel Ciolacu.

Alexandru Rafila, reprezentantul României la Organizația Mondială a Sănătății, susține că dorește să contribuie la eforturile „care să facă posibil și pentru oamenii din România un deziderat la care noi suntem parte, dar din păcate nu l-am atins – accesul universal la servicii de sănătate”.

„A fost un pas dificil pentru mine, recunosc, dar pe de altă parte, având în vedere că am avut o carieră administrativă în spate, am considerat că am suficient de multă experiență încât să pot să ajut nu neapărat PSD, să pot să ajut această țară împreună cu mulți alți colegi, nu putem să o ajutăm doar individual, trebuie să existe un grup, un colectiv, o gândire comună încât să putem să avem o legislație în domeniul Sănătății, care să facă posibil și pentru oamenii din România un deziderat la care noi suntem parte, dar din păcate nu l-am atins – accesul universal la servicii de sănătate”, a declarat Alexandru Rafila.

Referitor la faptul că, înainte de alegerile locale, fusese invitat să candideze la Primăria Capitalei, dar și la motivul care l-a determinat să candideze pentru un post în Parlament, Alexandru Rafila a explicat: „Propunerea, care a fost onorantă de altfel, pentru a participa la cursa electorală pentru Primăria Capitalei am primit-o din partea unui alt partid politic, dar nu asta a fost important. E bine să accesezi zone pe care le cunoști și unde știi că ai o anumită expertiză. Eu mă pricep, dacă vreți, la modul în care ar trebui abordată – și am ajutat cât am putut, și o fac în continuare, autoritățile, Ministerul Sănătății, prin expertiza pe care o am eu sau prin legăturile la nivelul organismelor internaționale din domeniul Sănătății, însă la partea de administrație locală, recunosc, mă pricep foarte puțin și cred că era impropriu să renunț la activitatea legată de sănătatea publică și să mă angajez într-o zonă pe care nu o cunoșteam și putea să fie pentru mine cel mult de reprezentare, dar mai puțin de expertiză”.

Întrebat de ce a ales PSD, el a răspuns: „Cunosc PSD, l-am cunoscut, am avut ocazia. Să știți că nu îl cunosc de mult pe domnul președinte Ciolacu și a fost o întâlnire deschisă, sinceră, fără condiții. Un lucru care m-a determinat să fac acest pas a fost legat de faptul că dânsul a înțeles un lucru pe care i l-am spus și pe care îl voi respecta, și pe care vi-l spun și dumneavoastră – cred că este foarte important. Eu, mai întâi, sunt medic și voi respecta întotdeauna lucrurile care țin de conștiința mea profesională. În al doilea rând, voi fi membru al PSD. Lucrul acesta domnul președinte nu numai că l-a acceptat, dar m-a încurajat să am această atitudine și întotdeauna când voi face ceva sau spune ceva în domeniul Sănătății, pentru că în mod evident în Parlament, cu toate că se dezbat foarte multe probleme, eu voi fi legat în principal de zona Sănătății, voi face acest lucru. De ce PSD? Pentru că după această propunere și după această discuție, care mi s-a părut nu numai sinceră, dar mi s-a părut o discuție care schimbă mentalitatea în politica românească, în afară de acest element, nu am primit o altă propunere în acest sens și nu cred că apartenența la un partid politic trebuie să fie considerată – din păcate există astfel de poziții în zona publică – o vină".