Alexandru Rafila va deschide lista de București a PSD la Camera Deputaților: „Lista de Buzău nu o deschid cu siguranță” / Ce spune despre posibilitatea ca alegerile să fie amânate (VIDEO)

Alexandru Rafila a confirmat, joi seară, în direct pe B1 TV, că el este cel care va deschide lista de București a PSD pentru alegerile la Camera Deputaților. „Lista de Buzău nu o deschid cu siguranță”, a afirmat medicul, după ce a precizat că Marcel Ciolacu, președintele formațiunii, „s-ar putea să fie primul pe listă la Buzău”.

