Asztalos Csaba (CNCD): Subiectele ce țin de pandemia de COVID-19 s-au transformat în subiecte de campanie, deși trebuiau tratate tehnic și fără dileme / După 6 decembrie, e important să ne apucăm de lucru (VIDEO)

Asztalos Csaba, președintele Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, este de părere că într-un an cu două runde de alegeri, cele locale și cele parlamentare, s-a ajuns la politizarea subiectelor ce țin de pandemia de COVID-19, deși acestea „ar fi trebuit să se trateze tehnic și extrem de decis, fără dileme și fără probleme de comunicare”. Oficialul a subliniat, vineri, în direct pe B1 TV, că este important „ca după 6 decembrie să avem un Legislativ care să dea un Executiv stabil și să ne apucăm de lucru, pentru că avem multe de făcut”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.