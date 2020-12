BEC: S-au închis activitățile în 18.775 de secții de votare din cele 18.802 secții de votare din țară

Biroul Electoral Central a anunțat că până la această oră s-au închis 18.775 de secții de votare din cele 18.802 de secții organizate în România, pentru alegerile parlamentare din 2020.

„Până la această oră s-au închis activitățile în 18.775 de secții de votare din cele 18.802 secții de votare din țară”a anunțat Biroul Electoral Central.

Românii i-au ales duminica aceasta pe cei care îi vor reprezenta în noul Parlament. Potrivit datelor obținute de Sociopol la ieșirea de la urne, PNL și PSD sunt la egalitate.

