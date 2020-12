Călin Popescu Tăriceanu, prima reacție după ce a pierdut alegerile: Am tăcut cu modestia și umilința celui care nu a fost victorios / Nu sunt supărat, pentru că nu te poți supăra pe poporul tău

Călin Popescu Tăriceanu, candidat din partea Pro România la alegerile parlamentare din 2020 a oferit primele declarații, după pierderea alegerilor, pe contul său de Facebook. Fostul senator susține că nu este supărat pe poporul, căci el întotdeauna are dreptate și afirmă că nu se va da bătut.

Mai mult decât atât, Tăriceanu a ținut să precizeze că atât cât va putea, își dorește să fie „un gardian al drepturilor și libertăților individuale”.

„Am tăcut o perioadă! Am tăcut cu modestia și umilința celui care nu a fost victorios de data aceasta. Am așteptat să se anunțe rezultatele finale ale alegerilor pentru Parlamentul României. Am așteptat câștigătorii să-și savureze victoria și învinșii să-și adune gândurile. Am așteptat să văd ce vor face învingătorii cu încrederea pe care au primit-o.



Am așteptat întâlnirile cu colegii mei pentru a înțelege ce s-a întâmplat, pentru a vedea dacă mai avem de ce sau pentru cine să mergem mai departe! Acest mesaj nu este pentru cei care urăsc sau pentru cei care se bucură că vocile noastre nu se vor auzi în noul Parlament! Le cunosc reacțiile și vehemența.



Acest mesaj este pentru cele câteva sute de mii de români care au avut încredere în noi, care au știut că noi putem fi cei mai buni apărători ai drepturilor lor. Acest mesaj este și pentru cei 12 milioane de români care, în semn de protest față de cum este condusă țara, au stat acasă pe 6 decembrie.



Nu sunt supărat, pentru că nu te poți supăra pe poporul tău! El are întotdeauna dreptate! Sunt dezamăgit că vocile extremiste și stridente s-au făcut mult mai bine auzite decât cele raționale. Dar așa se întâmplă în crize majore, așa cum este cea prin care trecem. Ura este mai apetisantă decât dragostea! Votul negativ este mai la îndemână decât votul pro!



Știu că Petrovii vechi și noi își freacă mâinile și își fac planuri pentru a repolitiza justiția și pentru a reintroduce serviciile de informații în anchetele penale, dar dacă aș fi în locul lor… nu m-aș culca pe o ureche. Au mai fost ani când am fost în afara Parlamentului, dar nu mi-am abandonat crezul și menirea de a fi, pe cât îmi permit puterile, un gardian al drepturilor și libertăților individuale. O să o fac și de acum încolo pentru că văd că această criză crește apetitul guvernului de a mai strânge șurubul și a ne ciunti democrația!



Le mulțumesc tuturor celor care ne-au votat și îi asigur că, în ciuda rezultatului slab, eu nu mă îndoi și nu mă predau!”, a scris Călin Popescu Tăriceanu pe contul de Facebook.