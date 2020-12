Cel mai în vârstă alegător are 105 ani. „El a suferit pentru reîntregirea ţării, pentru popor, pentru familie şi pentru toţi românii”

Cel mai în vârstă cetățean care a votat la alegerile parlamentare are 105 ani și e din localitatea Tudora, județul Botoșani. Se numește Panait Mitel, este veteran de război și susține că a votat „pentru binele României”.

Panait Mitel este din localitatea botoșăneană Tudora și are 105 ani. El este veteran de război, iar după ce a luptat în al Doilea Război Mondial şi a fost prizionier în lagărele ruseşti, s-a întors cu o dragoste mai mare faţă de ţara sa, notează Agerpres.

Bărbatul a mers la secția de votare anul trecut, la alegerile prezidențiale, dar acum s-a simțit prea slăbit să se mai deplaseze, dar nu s-a descurajat și a cerut urna mobilă.

„Am votat pentru binele României. (...) Sunt bucuros că am ajuns atâţia ani şi am trecut prin tot războiul şi prin toate necazurile. Am trecut prin toate... Şi prizonier... ”, a spus Panait Mitel.

Lixioara Mitel, nora bătrânului, spune că acesta a fost mereu „un exemplu de înţelepciune”: „Calmitatea lui nu o are nimeni. Nu am cunoscut aşa oameni pe unde am mers. Vă spun sincer că mi-a dat tărie în foarte multe situaţii delicate, să merg înainte şi să înving. El a fost cel care ne-a îndemnat permanent să votăm, pentru că este important pentru România. Chiar dacă el nu spune multe cuvinte, atât de mult ce trăieşte aceste clipe... Inimaginabil!”.

Ea a povestit apoi cât de mult își iubește el țara: „Acum, la Ziua României, el se închină de două ori pe zi şi la rugăciunea de dimineaţă a făcut semnul crucii şi a zis 'Doamne, ajută România!', prima dată, înainte de a spune Tatăl Nostru şi rugăciunile dimineţii. Vă gândiţi cât de mult ţine la ţărişoara asta? Dacă ar ţine toată lumea, o jumătate din politicienii noştri dacă ar ţine la fel... El a suferit pentru reîntregirea ţării, pentru popor, pentru familie şi pentru toţi românii", a mai spus Lixioara Mitel, pentru Agerpres.

Alegeri parlamentare, duminică. Românii îi aleg pe viitorii lor reprezentanți în Legislativ

Românii sunt chemați, duminică, să-i aleagă pe cei care îi vor reprezenta, în următorii patru ani, în noul Parlament.

Până la ora 18.00, în România și-au exprimat opțiunea 5.113.699 dintre cetățenii cu drept de vot, cu un milion mai puțini decât la scrutinul similar precedent.

În Diaspora, tot până la ora 18.00, au votat 224.446 de români.