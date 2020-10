Cine este Laura Vicol, avocata care va candida pe listele PSD pentru Camera Deputaților

Avocata Laura Vicol, devenită cunoscută după ce a apărat-o în instanță pe fosta șefă a DIICOT, Alina Bica, va candida la alegerile parlamentare din partea PSD. Inițial a fost vehiculată informația că aceasta va deschide lista din Dolj a social-democraților. Europarlamentarul PSD Claudiu Manda a confirmat, pentru Libertatea, faptul că Vicol figurează printre candidații social-democrați de la alegerile parlamentare. Pe de altă parte, întrebat dacă aceasta va deschide lista candidaților din Dolj, prim-vicepreședintele PSD, Sorin Grindeanu, a răspuns: „din câte știu eu, nu”.

Avocata Laura Vicol candidează pe lista PSD Dolj la alegerile parlamentare

O reacție cu privire la candidatura Laurei Vicol pe listele PSD a venit și din partea liderului social-democrat, Marcel Ciolacu. Întrebat luni în legătură cu acest subiect, Ciolacu a precizat că nu o cunoaște pe avocată, dar nu a auzit despre aceasta că ar fi „nici coruptă, nici neprofesionistă”.

„Am luat act de propunerea organizație, nu o cunosc pe doamna Laura Vicol, nu am auzit să fie nici coruptă, nici neprofesionistă. Am înţeles că sunt probleme că a avut anumiţi clienţi ca şi avocat. Acum, dacă dumneavoastră luaţi un interviu unui criminal înseamnă că nu mai aveţi dreptul să aveţi o viţă politică? O să analizăm această propunere împreună cu colegii în cadrul Consiliului Politic Naţional, dar din punct de vedere al criteriilor principale, de profesionalism în primul rând, de faptul că nu are niciun dosar penal, nu este implicată în nicio anchetă penală, nu cred că este o problemă. Sunt sigur că mâine o să vă spunem decizia partidului”, a declarat Marcel Ciolacu.

Laura Vicol a apărat-o în instanță pe fosta șefă a DIICOT, Alina Bica

Așadar, Laura Vicol a intrat în atenția publică după ce a devenit avocata fostei șefe a DIICOT, Alina Bica, aflată în prezent în arest la domiciliu în Italia, potrivit celor mai recente informații. Vicol a reprezentat-o pe Bica atât în dosarul privind despăgubirea ilegala de la Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților (ANRP), cât și în cel în care fost șefă DIICOT era suspectată de favorizarea lui Ovidiu Tender, în dosarul RAFO-Carom.

De altfel, Vicol a apărat în instanță mai multe personaje controversate. Printre acestea se numără unul dintre liderii Clanului Sportivilor, interlopul Marius Alecu, zis Bebino, fraţii Nuţu şi Sile Cămătaru, pe numele lor reale, Ion şi Vasile Balint, dar și fostul colonel SRI, Daniel Dragomir, condamnat definitiv la trei ani și 10 luni de închisoare cu executare și dat în urmărire internațională, după ce a fugit din România cu puțin timp înainte de pronunțarea sentinței.BOMBĂ în showbiz! George Burcea și Viviana Sposub au anunțat că vor fi ...

Avocata, achitată de ÎCCJ într-un dosar de corupție

În trecut, avocata Laura Vicol a fost acuzată de procurorii DNA de favorizarea făptuitorului, complicitate la exercitare fără drept a unei profesii sau activităţi, fals în înscrisuri sub semnătură privată. Aceasta a fost trimisă în judecată de DNA și ulterior achitată definitiv de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în octombrie 2018.

Avocata a fost căsătorită cu omul de afaceri Mihai Vicol, condamnat la închisoare pentru fraude din bugetul Comunităţii Europene.

În 2017, Laura Vicol s-a căsătorit cu omul de afaceri Vladimir Ciorbă, cei doi avându-i ca nași pe soții Daniel și Marinela Dragomir.