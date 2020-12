Circa 40% din voturile prin corespondență nu au fost înregistrate la timp. Președintele AEP: Ori n-au fost trimise, ori sunt în tranzit. Cetățenii se pot prezenta la una din secțiile de votare din străinătate (VIDEO)

Circa 14.000 de voturi prin corespondență nu au fost înregistrate până la termenul limită prevăzut de lege. „Ori n-au fost trimise de unii cetățeni, ori ele se află în tranzit”, a explicat Constantin-Florin Mitulețu-Buică, președintele Autorității Electorale Permanente, sâmbătă, în direct pe B1 TV, precizând că votanții în cauză au primit o informare de la AEP „că plicurile nu au fost gestionate și se pot prezenta la una din secțiile de votare organizate în străinătate astfel încât să nu piardă acest drept de vot pentru alegerile parlamentare din acest an”.

Votul în diaspora a debutat vineri seară, când s-a deschis secția din Auckland, Noua Zeelandă. Aproape 60.000 de cetățeni s-au prezentat la urne peste hotarele României până sâmbătă, ora 16.

