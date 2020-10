Constantin Iacov (Pro România): Numirea lui Alexandru Rafila pe lista PSD, parte dintr-un troc. Victor Ponta l-a plimbat de mână, Marcel Ciolacu l-a luat de nevastă. Așa s-a mai dus mitul unui medic bun (VIDEO)

Constantin Iacov a comentat, vineri, în direct pe B1 TV, candidatura lui Alexandru Rafila pe listele PSD la alegerile parlamentare și susține că mutarea face parte dintr-un troc politic. „Nu candidezi la Pro România, îți dau locul 1 pe listă – acesta este trocul și așa s-a mai dus un mit al unui medic bun, din păcate”, a spus secretarul executiv al formațiunii conduse de Victor Ponta.

