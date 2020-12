Dan Nica (PSD): Vom obține peste 40% la nivelul județului Galați, PNL în jur de 20% și USR-PLUS între 10% și 15%

Eurodeputatul Dan Nica susține că, potrivit numărătorii paralele parțiale a social-democraților, PSD Galați are peste 40% din voturile electoratului din județ, în timp ce PNL ar avea în jur de 20%, iar USR-PLUS între 10% și 15%.

„În acest moment, conform numărătorii paralele pe care am făcut-o la PSD Galaţi, scorul pe care îl vom obţine la nivelul judeţului depăşeşte 40%. Vom avea un procent de peste 40%, PNL în jur de 20%, iar USR PLUS între 10-15%. Credem că vom obţine ceea ce ne-am şi propus, doi senatori şi cinci deputaţi. Este un scor care ne bucură foarte mult şi ne permite să ne încadrăm în obiectivul pe care ni l-am propus de a câştiga alegerile cu un scor foarte bun. Este o continuare a încrederii pe care noi am avut-o din partea gălăţenilor, cărora vreau să le mulţumesc că în condiţii foarte grele de pandemie şi-au făcut timp şi au venit să voteze. Votul gălăţenilor a fost un semnal foarte puternic că acest Guvern trebuie să plece acasă. Este un Guvern care nu s-a ocupat de nimic decât să folosească pandemia în interes personal şi nu a avut niciun fel de legătură faţă de preocuparea pe care o are orice român de bună-credinţă în viaţa de zi cu zi", a spus liderul PSD Galați, potrivit Agerpres.

Judeţul Galaţi are patru funcţii de senator şi nouă de deputat.