Elena Băsescu deschide lista PMP Constanța pentru Camera Deputaților, la alegerile parlamentare (VIDEO)

Fostul europarlamentar Elena Băsescu deschide lista de candidați ai Partidului Mișcarea Populară la Constanța. Liderul PMP, Eugen Tomac, a anunțat, joi, că partidul a finalizat listele de candidaturi pentru toate județele. „Nu am importat niciun parlamentar de la alte partide”, a ținut el să sublinieze.

Elena Băsescu deschide lista de candidați ai PMP la Constanța. Listele pentru Senat și Camera Deputaților au fost semnate de președintele partidului, Eugen Tomac, și vor fi depuse la Biroul Electoral.

„Astăzi, 15 octombrie 2020, Colegiul Național al Partidului Mișcarea Populară a validat listele organizației județene P.M.P. Constanța pentru alegerile parlamentare, acestea fiind semnate de domnul președinte Eugen Tomac pentru a fi depuse la Biroul Electoral de circumscripție Constanța. La Camera Deputaților lista este deschisă de Elena Băsescu, iar la Senat de Claudiu Iorga Palaz”, a transmis PMP.

Liderul PMP, Eugen Tomac, a susținut că partidul se pregătește pentru alegerile paramentare deoarece viața nu stă pe loc și românii trebuie să-și apere, și în acest context de epidemie, valorile și atașamentul pentru democrație.

„Avem, din păcate, în față de trecut împreună printr-o prioadă foarte grea, ținând cont de această criză de săntate. Din nefericire, nu avem cum să oprim viața în loc, trebuie să facem ce ne stă în putință pentru a apăra ce e mai de preț în societatea noastră, și anume drepturile fundamentale și atașamentul nostru față de democrație. De aceea, PMP a luat măsurile necesare pentru a intra în această competiție tot mai pregătit și, în același timp, facem apel la toți cetățenii să fie vigilenți și să aibă grijă de ei”, a declarat Tomac.

