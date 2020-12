Emil Boc, după ce Nicușor Dan și-a anunțat susținerea pentru PNL: Îl felicit, e o decizie responsabilă. Un vot util al bucureștenilor înseamnă un vot pentru liberali (VIDEO)

Emil Boc, primarul liberal din Cluj-Napoca, a ținut să-i felicite pe Nicușor Dan, Primarul General al Capitalei, și pe Maia Sandu, președintele-ales al Republici Moldova, pentru mesajele de susținere față de PNL, în perspectiva alegerilor parlamentare din 6 decembrie.

Luni, Sandu a transmis că Partidul Acțiune și Solidaritate, din care încă face parte până la preluarea oficială a mandatului de șef al statului, susține Partidul Național Liberal la alegerile parlamentare: „PAS face parte din aceeași familie europeană, din Partidul Popular European, împreună cu PNL și, în mod firesc, PAS, noi, susținem PNL în aceste alegeri”.

Miercuri, Nicușor Dan, fondator al USR, anunțat că îi va vota pe liberali la scrutinul de duminică, deoarece „PNL este varianta cea mai bună pentru România astăzi. (...) PNL are cel mai solid program de guvernare, program care are o componentă importantă de dezvoltare și, implicit, de bunăstare. Avem de absorbit, așa cum am spus, 80 de miliarde de euro, avem de absorbit în viteză acești bani și nu avem timp pentru experimente, nu ne permite. PNL este partidul care a negociat această finanțare europeană și este partidul care a definit mecanismele de implementare”.

Emil Boc a afirmat, pentru B1 TV, că Nicușor Dan susține PNL deoarece știe că doar un Guvern liberal îl va ajuta să implementeze proiectele cu care a câștigat voturile bucureștenilor. Iar Maia Sandu a avut un mesaj similar deoarece știe că doar un Guvern PNL la București poate susține parcursul european al Republicii Moldova.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.

Emil Boc, reacție după ce Maia Sandu și Nicușor Dan și-au arătat susținerea pentru PNL, la alegerile parlamentare

„Le consider două declarații decente și responsabile. În privința Bucureștiului, îl felicit pe Nicușor Dan pentru această opțiune, pentru această declarație care este în interesul bucureștenilor și în interesul României. Bucureștenii trebuie să știe că proiectele anunțate de către Primarul General și votate de bucureșteni fără un Guvern PNL nu se vor realiza niciodată. De aceea, un vot util al bucureștenilor înseamnă un vot pentru PNL duminică. De aceea Nicușor Dan a luat o decizie corectă, responsabilă și decentă.A început să-și renveze casa, dar după ce a dărâmat un perete a încremenit. Ce a găsit acolo, i-a șocat pe toți (FOTO)

În privința Chișinăului, la fel o consider o decizie responsabilă și un lucru pe care aș vrea să-l spun, din perspectiva reabilitării istoriei: în 2009, s-a întâmplat ceea ce culegem roadele acum, peste ani. Victoria de la Chișinău e produsul unui proces de etapă, nu de peste noapte. Atunci, cu ministrul de Externe Cristian Diaconescu, am făcut trecerea de la 500 de burse spre 5.000 de burse pentru studenții moldoveni, pentru schimbarea cetățeniei, și s-a bătut la Bruxelles ca să fie acceptată modificarea legii cetățeniei, care a permis apoi acordarea în condiții mult mai simpe a cetățeniei române și aceste lucruri trebuie cunoscute. Acum, peste timp, și cu efortul Republicii Moldova, a cetățenilor Republicii Moldova, admirabili de altfel, care au ales alături de România parcursul european... E un lucru care ne onorează și ne bucură și Maia Sandu știe că are nevoie de un guvern PNL la București, care să-i poată susține demersul european pe care îl are la Chișinău”, a declarat Emil Boc, pentru B1 TV.