Eugen Tomac: Votul dat astăzi este un act patriotic. Mi-aş dori enorm să votaţi cu inima, cu încredere şi să vă gândiţi la viitorul ţării

Președintele PMP, Eugen Tomac, a votat duminică la Colegiul Național Sfântul Sava din București, după ora 10.00. După ce și-a exprimat votul, politicianul a declarat că, din punctul său de vedere, prezența la urne este un act patriotic, mai ales în acest context dificil al pandemiei de coronavirus.

Eugen Tomac: Am votat din dragoste pentru ţară

”Trecem printr-una dintre cele mai dificile situații prin care a trecut țara noastră în ultimii 100 de ani și îi invit pe toți cei care își iubesc țara să vină astăzi la vot. Votul dat astăzi este un act patriotic. Mi-aş dori enorm să votaţi cu inima, cu încredere şi să vă gândiţi la viitorul ţării. Cu acest gând am dat şi eu acest vot, din dragoste pentru ţară”, a spus Eugen Tomac.

Despre importanța votului de duminică a vorbit și Ioana Constantin, candidată PMP la Camera Deputaților, care a precizat că a votat pentru ”o Românie puternică, prosperă, unită”.

Votul este sărbătoarea democrației. Mișcăm România prin vot! Am votat devreme în această dimineață, cu încredere. E un vot important nu atât pentru politicieni, cât pentru România. Azi decidem următorii 4 ani. Azi decidem cum va arăta România în fiecare zi, în următorii 4 ani. Am votat pentru o Românie puternică, prosperă, unită. Am votat pentru competență, pentru transparență, pentru oameni care iubesc și respectă România”, a precizat Ioana Constantin.