Florin Cîțu: Am votat pentru o economie puternică, o economie care să nu mai fie ocolită de investitorii străini (VIDEO)

Ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, a votat duminică, la ora 12.00, la Școala Gimnazială nr. 24 din Capitală. Oficialul guvernamental a spus că a votat pentru ”o economie puternică”.

„Am votat astăzi pentru o economie puternică, o economie care să nu mai fie ocolită de investitorii străini, o economie în care proprietatea privată este sfântă și antreprenorul este un erou, o economie cu taxe mici și puține. Dragi români, este important să mergeți toți la vot astăzi, următoarele alegeri sunt peste patru ani”, a declarat Florin Cîțu.

Întrebat dacă anul viitor sunt necesare noi împrumuturi pentru România, ministrul Finanțelor a răspuns: ”143 de miliarde dintre care 50 de miliarde – datorii din trecut pe care trebuia să le plătim, 30 de miliarde – facturi pe care trebuia să le plătim. Anul acesta este primul an din istoria economică modernă a României în care Guvernul s-a înprumutat doar pentru investiții, este o regulă fiscală de aur pe care am respectat-o. În ceea ce privește împrumuturile, am început deja să refinanțăm necesarul de anul viitor, ceea ce înseamnă că anul viitor guvernul va avea mai puțin de împrumutat”.

