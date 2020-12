Gabriela Firea a votat imediat după deschiderea secțiilor: Am votat pentru siguranța unui trai mai bun, pentru o majoritate parlamentară care să nu arunce povara pandemiei pe cetățeni (VIDEO)

Gabriela Firea, fost primar al Capitalei și candidat care deschide lista PSD pentru Senat în București, a a votat duminică al alegerile parlamentare, puțin după ora 7.00. Firea și-a exercitat dreptul la vot la Colegiul Tehnic Grivița.

Gabriela Firea a votat la prima oră la Colegiul Tehnic Grivița din Capitală

”Am votat la majoritatea parlamentară care să pună bazele unei formule guvernamentale care să nu arunce povara panedemiei pe cetățeni, să redeschidă școlile, să nu mai închidă biserile și piețele. Am votat cu gândul că noul Parlament va respecta legislația în vigoare în ceea ce prinvește pensiile și alocațiile pentru copii. Am votat și cu gândul la bucureșteni.

Am votat pentru siguranța unui trai mai bun.

Nu merg în Parlament pentru imunitate, merg în Parlament pentru cetățeni”, a declarat Gabriela Firea după ce a votat.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.

Și la alegerile locale din 27 septembrie, Gabriela Firea, atunci candidată pentru un nou mandat de primar general al Capitalei, a fost primul politician care și-a exercitat dreptul la vot. Sora ei tocmai se mutase în casă nouă, când a făcut o descoperire înfiorătoare în pivniță. „Să fugă imediat de acolo!” (FOTO)

Secțiile de votare, deschise între orele 7.00 și 21.00

Secțiile de votare din România s-au deschis duminică, la ora 7.00. Peste 18 milioane de români sunt așteptați la urne pentru a-i alege pe deputații și senatorii care vor face parte din viitorul Parlament. 7.136 de candidaţi aspiră la un loc în Parlament. Dintre aceștia, 4.659 candidează la Camera Deputaţilor şi 2.477 la Senat.