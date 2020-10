Gabriela Firea, după ce conducerea PSD l-a scos pe Marian Oprișan de pe listele de candidați la parlamentare: Trebuie să ținem cont de semnalele primite de la cetățeni (VIDEO)

Gabriela Firea, candidat PSD București la Senatul României, a declarat că Marian Oprișan, care a pierdut alegerile locale din Vrancea, ar trebui să înțeleagă decizia conducerii centrale a partidului de a-l lăsa fără candidatura la parlamentare. Firea a subliniat că liderii PSD răspund pentru acțiunile lor în fața membrilor partidului, simpatizanților și, mai ales, în fața cetățenilor, prin urmare trebuie să ia cele mai bune decizii pentru partid și imaginea acestuia. În consecință, dacă liderii social-democrați au decis că Oprișan nu ar trebui să candideze pe listele PSD la parlamentare, el a trebui să înțeleagă că acest lucru e doar spre binele formațiunii.

„A fost un vot în Comitetul Politic Național. Sub nicio formă nu pun la îndoială votul unanim al colegilor noștri. E normal ca o confcuere a unui partid care răspunde în fața întregului partid, a membrilor, a simpatizanților și a oamenilor, a cetățenilor, să ia cele mai bune decizii la toate organizațiile. Dacă acolo au fost anumite probleme și conducerea a decis această schimbare în bine la Vrancea, eu nu am cum să fiu de o alt părere.

Îmi pare rău de domnul Oprișan pentru situația în care se află, dar trebuie să înțeleagă că deciziile care se iau la nivelul partidului, sunt din dorința de a schimba în bine imaginea partidului, pentru că oamenii își pun speranța în noi și când ni se trag anumite semnale din partea societății civile, din partea cetățenilor, trebuie să ținem cont de ele.

La nivel uman, sunt convinsă că domnii Ciolacu, Stănescu, Grindeanu, Dâncu nu au absolut nimic împotriva dlui Oprișan și dacă se va menține o relație de colegialitate, de amiciție... În plan politic decizia a fost luată. Lucrurie rămân cum s-au stabilit”, a declarat, miercuri, Gabriela Firea, candidat al PSD la Senat.

